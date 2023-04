Premiere „Tag des offenen Rathauses“ am 22. und 23. April 2023

Erstmalig öffnet die Stadt Brilon ihr Rathaus im Rahmen von „Brilon blüht auf“ und „Autosalon“ am Samstag, den 22. April und Sonntag, den 23. April 2023. Familienführungen, eine Kinderaktion, eine Jobbörse und ein Infostand zum Thema Ausbildung, der Verkauf von Hubertalern und eine attraktive Ausstellung stehen auf dem Programm „Tag des offenen Rathauses“.

Das Briloner Rathaus steht seit fast 800 Jahren mitten in Brilon und hat im Laufe der Zeit viele und vieles an sich vorbeiziehen sehen. Da lohnt es sich, einmal genauer in die Geschichte des Hauses und damit in die Geschichte der Stadt zu sehen. Dabei richtet die Familienführung den Blick auf die kleinen Dinge, die nicht sofort ins Auge fallen, aber dennoch einiges zu sagen haben. Spuren des Vergangenen finden sich hier überall. Jeweils um 14 Uhr und um 16.30 Uhr am Sonntag bietet die Stadt eine Führung unter dem Motto „Wenn die alten Mauern sprechen könnten“ an. Zur besseren Planbarkeit bittet die Stadt um eine Anmeldung unter [email protected]. Treffpunkt ist die Infozentrale im Foyer des Rathauses (Dauer: ca. 45 Minuten).

Jeder Mensch weiß es, der Name, den er trägt, hat er von seinen Eltern bekommen. Aber was ist mit der Stadt Brilon? Warum heißt Brilon Brilon? Die Geschichte von der Namensfindung und eine Mitmachaktion rund ums Briloner historische Rathaus stehen beim Kinderprogramm „Wie Brilon zu seinem Namen kam“ im Mittelpunkt. Die Mitmachaktion richtet sich an Kinder im Grundschulalter. Sie startet um 16 Uhr. Auch hier wird um eine Anmeldung gebeten.

Die Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt Brilon als Arbeitgeber sind vielfältig – ob in der Verwaltung, im Forst, im Schwimmbad, in der Bibliothek, im Kindergarten oder beim Bauhof. Am Stand unterm Rathausbogen kann man sich über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten informieren und mit Menschen, die in unterschiedlichsten Bereichen bei der Stadt arbeiten, ins Gespräch kommen.

Zusätzlich gibt es eine Stellenbörse der Stadt Brilon. Mit Glücksrad-Aktion jeweils samstags von 11 bis 14.30 Uhr und sonntags von 11 bis18 Uhr.

Im April 2021 sind sie gestartet, die Kunststücke der Woche. Ein Schaufenster, zwei Staffeleien, ein Schild – daraus besteht die Reihe „Kunststück der Woche“. Brilon Kultour verlängert nun die Ausstellung im Rathaus bis zum 23. April, sodass man auch am Tag des offenen Rathauses in aller Ruhe die Möglichkeit hat, von 11 bis 18 Uhr Fotos, Bilder, Skulpturen von heimischen Künstlerinnen und Künstlern im Foyer und im Erdgeschoss des Rathauses zu bestaunen.

Last but not least – an beiden Tagen werden von 11 bis 14.30 Uhr Hubertaler verkauft. Die Stadt Brilon freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Weitere Details gibt es unter www.brilon.de.

Quelle:Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Foto: Historisches Rathaus der Stadt Brilon / Copyright:©Klaus-Peter Kappest