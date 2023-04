Caritas: Professionelle Beraterin Nadine Gebauer für Menschen in Not und Partnerin für das Ehrenamt

Nadine Gebauer ist neue Caritaskoordinatorin für das Dekanat Waldeck

Korbach / Bad Arolsen / Bad Wildungen / Brilon. Die Analyse steht am Anfang: „Wir wollen Schwerpunkte legen, um uns nicht zu verzetteln“, sagt Heinz-Georg Eirund, Vorstand des Caritasverbandes Brilon zu dessen Einzugsgebiet auch das Dekanat Waldeck gehört. Dort ist die Caritas Brilon bereits seit Gründung des Verbandes im Jahr 1946 aktiv. Zum Jahresbeginn hat Nadine Gebauer von der Caritas Brilon das Caritas-Büro am Westwall in Korbach bezogen. Ihr Auftrag ist gesplittet: „Als Caritaskoordinatorin begleite ich ehrenamtlich Engagierte und darüber hinaus helfe ich im Rahmen der Allgemeinen Sozialen Beratung Menschen in Not“, erklärt die examinierte Krankenschwester. Außerdem koordiniert Nadine Gebauer auch Jugendliche und jüngere Erwachsene, die sich Projektbezogen in der youngcaritas Brilon und Waldeck engagieren möchten.

„Durch die verschiedenen Aufgabenbereiche ergeben sich viele Schnittstellen und Einblicke“, sagt Nadine Gebauer.

Beispielsweise sind die Energiepreise Brennpunktthema in der Allgemeinen Sozialen Beratung. „Da kann ich mit dem Energiefonds des Erzbistums Paderborn helfen. In anderen Notlagen kann ich in Kooperation mit den Ehrenamtlichen der örtlichen Caritaskonferenzen Einzelfallhilfen vermitteln oder finanzielle Unterstützung durch Eigenmittel des Caritasverbandes Brilon anbieten“, erklärt Nadine Gebauer. Mit den sozial-caritativen Initiativen in der Gemeinde St. Marien in Korbach und der Caritaskonferenz Bad Arolsen sowie den Helfergruppen in Eppe und Bad Wildungen ist die Willingerin bereits in Kontakt. Ein Kinderbasar im Pfarrzentrum St. Johannes Baptist in Bad Arolsen sowie Hilfe und Sprachkurse für Menschen mit Fluchtgeschichte finden bereits statt, ein Kooperationsprojekt zwischen Schule und der Kirchengemeinde Mengeringhausen wird aktuell initiiert. „Mit den Firmlingen aus Bad Arolsen haben wir die youngcaritas-Kollegin in Dortmund besucht und haben die Hilfs- und Begegnungsaktion für Wohnungslose ‚Warm durch die Nacht‘ unterstütz“, berichtet Nadine Gebauer.

Die genannten Beispiele zeigen den großen wie vielschichten Aktionsradius, in dem Hilfe benötigt und Engagement geleistet werden kann, auch muss.

Darüber hinaus ist der Aktionsraum auch in der Fläche enorm: „Die Kirchengemeinden verteilen sich von Bad Arolsen bis nach Bad Wildungen“, sagt Dechant Bernd Conze. „In diesen Zeiten wird die Not größer und altbekannte Rahmenbedingungen unsicherer“, weiß Caritas-Vorstand Heinz-Georg Eirund nach den Pandemie-Jahren, der Inflation, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und großen Veränderungen in der Kirche. Das bestätigt auch Pfarrer Conze unter anderem mit Blick auf das sogenannte Containerdorf in Korbach, in das Menschen, die aus der Ukraine flüchten mussten, einziehen werden. „Als Kirchengemeinde wollen wir für die Flüchtlinge aktiv werden. Wir wollen Treffen bei uns in der Gemeinde anbieten, um den Menschen neue Orte und Begegnungen zu ermöglichen“, sagt Dechant Conze.

Die ersten konkreten Hilfsangebote für Menschen in Not sowie ehrenamtliche Engagement-Aktionen sind angelaufen. „Dennoch müssen wir Ziele fokussieren, denn unsere Ressourcen sind leider begrenzt“, sagt der gebürtige Korbacher Heinz-Georg Eirund. Nadine Gebauers Stellenumfang für die Caritaskoordination und Allgemeine Soziale Beratung beträgt 50 Prozent. „Aktuell laufen noch die Gespräche mit Menschen, die sich engagieren wollen“, sagt Nadine Gebauer, die in Brilon eine Wohngruppe für geflüchtete Ukrainerinnen mit Behinderungen leitet. „Ende April werden wir das Verortungsgespräch führen und danach festlegen, welche Hilfe prioritär benötigt wird und auch was konkret leistbar ist“, sagt Vorstand Heinz-Georg Eirund.

Information und Kontakt zur Caritas: Beratung, Hilfe und Engagement

Die Allgemeine Soziale Beratung bietet Nadine Gebauer im Caritas-Büro, Westwall 8 in Korbach, an. Offene Sprechzeiten sind dienstags von 15 bis 18 Uhr.

Weitere Kontaktmöglichkeiten – auch für Menschen, die sich mit der Caritas für und mit andere engagieren möchten – Telefon 05631 5064688 oder E-Mail [email protected]

Jüngere und Junggebliebene können Nadine Gebauer auch auf Instagram kontakten und folgen youngcaritas_brilon_waldeck

Bild: Neues Gesicht der Caritasarbeit im Dekanat Waldeck. Nadine Gebauer ist Koordinatorin für Caritas im Dekanat Waldeck und bietet Menschen in Not Allgemeine Soziale Beratung an. Heinz-Georg Eirund (Vorstand Caritasverband Brilon, Mitte) und Dechant Bernd Conze freuen sich auf die Zusammenarbeit.

FOTO:©CARITAS BRILON / SANDRA WAMERS

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.