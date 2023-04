Wenn’s grünt und blüht, ruft die Natur zum Start in die Wandersaison

Der Kalender der Willinger Wanderwelt ist randvoll – erste Events im Mai

Spätestens am 1. Mai beginnt die Wandersaison. Für sportlich Ambitionierte, Entspannung-Suchende, Genießer, große und kleine Abenteurer hat der Weltcup-Ort viel geplant. Veranstaltungen wie der Uplandsteig-Wandermarathon, und die wohl anspruchsvollste Extremwanderung Deutschlands kündigen sich ebenso an wie neue und beliebte Naturerlebnispfade für Kids, meditative Wanderungen zu sich selbst und ein neuer familiengerechter Wanderweg hin zu einer der längsten Hängebrücken der Welt.

Voller Entdeckerlust machen sich Wanderer auf zu ihren ersten Touren. Die Wanderhütten sind geöffnet. Der heimische Wanderverein, der Upländer Gebirgsverein, lädt zur alljährlichen 1. Mai-Wanderung ein.

Hier wird’s „extrem“

Wer danach so richtig auf Touren gekommen ist, nimmt am 13. Mai am Uplandsteig-Wandermarathon teil. Zum achten Mal machen sich die Teilnehmer auf, den 68 Kilometer langen Uplandsteig samt 1.500 Höhenmetern zu erwandern. Wer sich den Wandermarathon zutraut, hat die gesamte Strecke zu bewältigen. Start ist morgens um 6 Uhr, um 20 Uhr ist Schluss. Etwas weniger anspruchsvoll, aber dennoch ambitioniert sind der 42 Kilometer langeWandermarathon (8.30 Uhr) und der 21 Kilometer lange Halbmarathon (10.30 Uhr). Der Upländer Gebirgsverein als Veranstalter macht Interessierten Mut: „Die Veranstaltung hat keinen Wettkampfgedanken, es findet keine Zeitnahme statt. Zwar sollte nur teilnehmen, wer die anspruchsvolle Tour körperlich bewältigen kann. Wenn dennoch jemandem unterwegs die „Puste“ ausgeht, ist für einen reibungslosen Rücktransfer gesorgt.“ Infos und Anmeldung: www.ugv-willingen.de.

Noch ambitionierter wird’s im Juni. Die Veranstaltung „LOWA 100 years presents EXTREM EXTREM“ bietet eine der anspruchsvollsten 48-Stunden-Wanderungen in den deutschen Wanderkalendern. Rund 170 Teilnehmer aus ganz Deutschland und darüber hinaus erwarten die Veranstalter vom 22. bis 24. Juni. Dann nämlich gilt es rund 150 Kilometer und 3.500 Höhenmeter an einem Stück zu bewältigen. Bis zu 48 Stunden haben die Teilnehmer Zeit. Viele versuchen es und gut die Hälfte bewältigt die komplette Strecke in dieser Zeit. Gerade die letzten Stunden ziehen sich endlos hin. Da muss der Kopf den Körper besiegen. Schmerz und Freude liegen eng beieinander. Die Wanderer brauchen starke Waden – und einen noch stärkeren Kopf. Infos und Anmeldung: www.extrem-extrem.de.

Wer das schafft, ist sicher auch fit für den Warsteiner Mühlenkopf Kraxler. Am 4. Juni erklimmen ambitionierte Kraxler die knapp über 400 Meter lange Strecke die Willinger Mühlenkopfschanze hinauf. Hoch geht es vom Auslauf bis hin zum Adlerhorst, dem höchsten Punkt der Schanze. Lang ist der Weg nicht, doch bei 156 Höhenmetern und 38 Grad Steigung sind Ausdauer und Willensstärke gefragt. Mitmachen, schwitzen, leiden, fluchen, jubeln. Oder zuschauen und anfeuern. Infos und Anmeldung: www.warsteiner.de/muehlenkopf-kraxler

Neuste Attraktion: eine der längsten Hängebrücken der Welt

Zwischen Mühlenkopf und Musenberg schweben Wanderer künftig in luftiger Höhe. Im Frühsommer soll der Skywalk, eine der längsten Hängebrücken der Welt, fertig sein. Auf leicht schwankenden Stegen, bis zu 100 Meter hoch über dem Strycktal, gelangen sie von Gipfel zu Gipfel. Sicher geführt zwischen starken Handläufen. Der Skywalk ist mit 665 Metern eine der weltweit längsten Hängebrücken im tibetischen Stil. Vom Ettelsberg hinüber zum Musenberg führt ein neuer, für Familien geeigneter Wanderweg. Infos: www.skywalk-willingen.de

Alle Sinne auf Empfang und einfach nur genießen

Der Weltcup-Ort von seiner anderen Seite: Weit weg von „höher, schneller, weiter“ sind die Willinger Seelenorte und der Upländer Besinnungsweg. Achtsam sein, die Natur und ihre Botschaften in sich aufnehmen und zu sich selbst finden, stehen hier im Mittelpunkt der Wanderung. Die Zeit bleibt stehen, Grenzen werden überschritten und der Mensch kehrt heim als ein anderer, als er losgewandert ist. Infos: www.willingen.de/seelenorte und www.willingen.de/pilgerweg

Die Berggipfel mit ihrer weitläufigen Heidelandschaft sind so typisch für Willingen: kleine Zwergsträucher wie Besenheide, Heidelbeeren und Preiselbeeren soweit das Auge reicht. Hin und wieder unterbrochen durch skurril gewachsene Kiefern oder Birken. Im Spätsommer verwandeln sich diese Flächen in geradezu endlose violette Teppiche. Die Heideblüte ist ein spektakuläres Naturschauspiel. Dieses und die Beerenreife ziehen Jahr für Jahr Naturliebhaber von weit her in die Region. Die geschützten Hochheideflächen stehen im Mittelpunkt des jährlichen Hochheidetags. Am 13. August findet er auf dem Kahle Pön bei Usseln statt. Neben Infos zu dieser selten gewordenen Landschaftsform erleben Besucher geführte Wanderungen und vieles mehr.

Wunderbar beruhigend schwingt der Klang der Alphörner talwärts. Am 27. August rufen sie zur Alphornmesse hinauf auf den Ettelsberg. Sie ist in ihrer Art in Mitteldeutschland einzigartig. Nicht selten nehmen um die 200 Musiker teil. Die Alphorn-, Jagd- und Parforcehorngruppen, Musikvereine und Jodler-Gruppen reisen aus ganz Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz an. Der musikalische Weckruf ist für Wanderer und Naturliebhaber ein willkommener Start für eine Wanderung hinein in die Upländer Bergwelt.

Spannende Tour für kurze Beine

Wanderkuh Helma schnürt ihre Wanderschuhe. Ab Montag, 17. April, sind auch wieder alle Stationen des Milcherlebnispfads Usseln installiert. Dann spielen Kids wieder an kleinen Bachläufen, schlagen Kuhglocken, werfen Zapfen durch Käselöcher oder springen auf dem Kufladen-Trampolin. Und so ganz nebenbei lernen sie eine ganze Menge über die Landwirtschaft, Kühe und Milchproduktion. Infos: www.milchpfad-usseln.de

Ebenso spannend und lehrreich sind der Kyrillpfad auf dem Ettelsberg. Seit vielen Jahren schon ist dort die Natur sich selbst überlassen. Dies gilt es zu entdecken und mit allen Sinnen zu erfahren. Am Ritzhagen soll in Zukunft ein weiterer Erlebnispfad entstehen.

Oder wie wäre es mit einem kleinen Urlaubsabenteuer, das die Kids so schnell nicht vergessen werden? Im Trekkingpark Sauerland übernachten sie dort, wo sich Fuchs und Hase „gute Nacht“ sagen. Direkt am Waldrand zirpen die Grillen ein Gute-Nacht-Lied während die Sterne funkeln. Infos und Buchung unter www.trekkingpark-sauerland.de

Immer bestens informiert

Geführte Wanderungen durch die Bergwelt gibt es fast täglich. Goldpfad, Seelenorte, Uplandsteig und vieles mehr sind die Ziele. Im Mai, August und Oktober organisiert die Tourist-Information die beliebten Willinger Wanderwochen. Einfach mal schauen und stöbern unter www.willingen.de/events.

Ein ständiger Begleiter bei einem Willingen-Wanderurlaub sind Wanderkarten. Erwerben können Gäste sie als Printausgabe unter www.willingen.de/prospektbestellung. Die Karten und Broschüren wie die der Willinger Wanderwelt, der Seelenorte oder des Upländer Besinnungswegs sind in der Tourist-Information Willingen erhältlich. Praktisch, jederzeit bereit und kostenfrei ist das Tourenportal unter www.willingen.de. Es ist abzurufen auch über die App mein.willingen.de

Eventkalender

13.05. Uplandsteig Wandermarathon

26.05.–29.05 Bike Festival

04.06. Warsteiner Mühlenkopf Kraxler

10.06. Roland Kaiser

22.-24.06. LOWA 100 years presents EXTREM EXTREM

06.-09.07. Bike Week

04.08. Willingen Open Air mit Cro

23.08. Hochheidetag

27.08. Alphornmesse

