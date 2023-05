Besuch bei Kemmling Maschinenbau – Maschinenbauspezialist in Brilon

Besuch bei Kemmling Maschinenbau – Maschinenbauspezialist in Brilon

Regelmäßig besuchen Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Wirtschaftsförderer Oliver Dülme die heimischen Unternehmen. Ziel ist es, sich über aktuelle Entwicklungen und Problemlagen in den Betrieben auszutauschen. Weiterhin möchte man erfahren, was gut läuft und was ausgebaut werden soll. So berichtet Christian Kemmling, Gründer und Inhaber von Kemmling Maschinenbau, u.a., dass die erstmalige Teilnahme an der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg für das Unternehmen eine sehr positive Erfahrung gewesen sei. Man habe erste Praktikanten im Unternehmen gehabt und ist zuversichtlich, hierüber auch neue Auszubildende einstellen zu können. Der Fachkräftemangel ist eines der größten Probleme für das Unternehmen. Die Erfahrung mit Neueinstellungen zeigt, dass diese oftmals nicht ausreichend qualifiziert sind und das Unternehmen schnell wieder verlassen. Nachhaltiger ist es daher, junge Menschen auszubilden und an das Unternehmen zu binden.

Der Maschinenbauspezialist fertigt Bauteile und Werkzeuge, aber auch komplette Maschinen für die Industrie. Viele Kunden sitzen in Brilon, aber auch in weiterer Entfernung, viele im Hochsauerlandkreis. Gefertigt werden Sonderanfertigungen, oftmals mit der Stückzahl eins. Laufend investiert das Unternehmen Kemmling Maschinenbau in die Fertigungsmaschinen. Die CNC-Maschinen sind auf dem neuesten Stand und auch im Bereich innere Logistik wurde in ein neues Hochregal investiert. Insgesamt sieht sich das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt. „Kemmling Maschinenbau ist ein Beispiel unserer zahlreichen Klein- und Mittelständigen Familienunternehmen, die unseren Wirtschaftsstandort entscheidend prägen.

Wir wünschen Herrn Kemmling und seinem Team alles Gute für die Zukunft“, so Bürgermeister Dr. Bartsch und Wirtschaftsförderer Oliver Dülme.

Bildunterschrift: v.l.n.r. Wirtschaftsförderer Oliver Dülme, Firmeninhaber Christian Kemmling und Bürgermeister Dr. Bartsch beim direkten Austausch.

_________________________

Quelle:Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredit:©Stadt Brilon