Willingen: Klassik, Jazz, Hip-Hop, Rock und Schlagersound am Ettelsberg

Noch nie war der Sommer in Willingen musikalisch so vielfältig – Klassik, Jazz, Hip-Hop, Rock und Schlagersound am Ettelsberg



Hier spielt die Musik: Nicht nur Natur und Aktivität, auch vielfältiges musikalisches Flair prägen das Urlaubserlebnis in Willingen in den kommenden Monaten. Der Sommer hat mit beschwingten Sounds, bewegenden Gipfelklängen und Top Acts wie Roland Kaiser, Cro und Peter Fox viel Musik im Gepäck.

Noch nie war Willingen so klangvoll. Den ganzen Sommer über laden musikalische Schwergewichte, kleine, feine Leckerbissen und echte Sound-Feuerwerke zum Genießen, Bewundern, Tanzen und Mitsingen ein. Los geht’s am 4. Juni „Herr Müller und seine Gitarre“. Das Kinderkonzert ab 16 Uhr an der Graf Stolberg Hütte ist Auftakt von insgesamt drei Teilen des Kultursommers Nordhessen in Willingen. Gute Laune ist vorprogrammiert. Der Musiker ist ein Garant für gute Kinderlaune und bei den Minis geradezu Kult. Bei Songs wie „Im Popcorntopf ist der Teufel los“, „Superhelden“ oder „Disco-Fieber“ werden die Kids hüpfen, tanzen und lachen.

Nach dem Erfolg im Vorjahr, kommt Roland Kaiser erneut nach Willingen. Auf der Open-Air-Bühne am Fuß des Ettelsbergs wird er mit seiner großartigen Live-Band dem Publikum emotionale Höhepunkte bescheren. Seine neue „ALLES O.K.!“ Tour hat alles, was es dazu braucht. Der „Grandseigneur“ des deutschen Schlagers mit der unverkennbaren Stimme erfreut sich einer Beliebtheit, die Generationen überschreitet.

Bei Viva Willingen kommt am Ettelsberg gute Laune auf. Das „Festival der guten Laune“ findet am 17. Juni zum letzten Mal statt.

So vielseitig ist Willingen: Herrlich beruhigende, fast meditative, sanfte Alphorn-Töne schwingen tags darauf vom Willinger Hausberg hinab ins Tal. Am 18. Juni erleben die Besucher ein faszinierendes Zusammenspiel mit Flöten und Gong. Das „Duo Querhorn“ macht die klassischen „Gipfelklänge“ von Bach bis Mozart, alpenländische r Musik und Werke zeitgenössischer Komponisten zu einem echten Klangerlebnis. Nach diesem Sonnenaufgangskonzert starten die Zuhörer entspannt und voller wunderbarer Eindrücke in den Tag.

An der berühmten Mühlenkopfschanze, wo im Winter die Skiflieger talwärts schweben, schwingt am 22. Juli Jazz in orchestraler Leichtigkeit. Das Landes-Jugend-Jazzorchester entführt gemeinsam mit dem Jazz-Vocal-Ensemble Kicks & Sticks & Voices musikalisch in die Zeit der 30er und 40er Jahre. Bei Swing is Kingpräsentieren die besten „Jungjazzer“ eine Auswahl bekannter Arrangements der Big Band- und Swing-Ära, darunter Stücke von Glenn Miller, Benny Goodman, Frank Sinatra und Nat King Cole, darunter Top-Hits wie „In the Mood“ oder „Moonlight Serenade“.

Lieder, die meist von Liebe handeln und populäre Sounds, mit Texten, die auffordern zum Mitsingen und Mitklatschen sind das Erfolgsgeheimnis des deutschen Schlagers. Das Festival Schlagerstern Willingen am 19. August vermittelt das in Perfektion. Zehn Stunden Schlagermusik, heile Welt und Wohlgefühl mit Michelle, Thomas Anders, Kerstin Ott, Andy Borg, Anna-Maria Zimmermann und vielen mehr.

Keine Motorradveranstaltung ohne standesgemäße Rockmusik. Die Bike Week Willingen vom 6. bis 9. Juli ist der größte Treff für Harley-Enthusiasten zwischen Hamburg und Faak. Liebhaber aller Motorradmarken treffen sich auf dem 30.000 Quadratmeter großen Festivalgelände an der Ettelsberg Talstation. Wer sich für chromblitzende, PS-starke Maschinen begeistert, ist hier genau richtig, aber auch wer Rockmusik liebt. Das Programm ist randvoll mit Shows, Pyrotechnik, Bike-Contest, Burn-out-Bar, Festivalwiese, Festzelt, Jahrmarkt und Foodmeile, Dealer-Area – und natürlich Live-Musik auf den vier Bühnen.

Der Rapper mit der Pandamaske ist zurück: Cro ist dieses Jahr auf großer Open-Air-Tour. Er wird am 4. August auf der Bühne auf dem Festivalgelände in Willingen die Fans Songs aus seinem aktuellen Albums „11:11“ hören lassen. Cro selbst beschreibt das Album als „sehr vibey, sehr wavey“. Er will die Fans mit seinem Mix aus Rap- und Pop-Musik zum Tanzen bringen und den Sommer genießen lassen. Mit im Gepäck hat der Rapper aus Schwaben natürlich auch eine Auswahl seiner beliebtesten Hits. Bei „Bad Chick“, „Einmal um die Welt“ und „Easy“ und vielen weiteren Klassikern gibt es den ein oder anderen throwback-vibe.

Tags darauf geht’s weiter mit Hip-Hop und Dancehall allererster Güte. SEEED Frontman Peter Fox stellt am 5. August in Willingen sein neues Solo-Album „Love Songs” vor, das Ende Mai erscheinen soll. Nach 2008 mussten die Fans lange Geduld aufbringen und sind nun umso sehnsüchtiger, warten sie nun auf Album und oftmals lange im Voraus ausgebuchte Tour-Termine. Beliebte Songs aus „Stadtaffe“, einem der erfolgreichsten Alben in Deutschland aller Zeiten, sind natürlich mit dabei.

Populärmusik trifft Weltmusik, trifft spirituelle Musik – wohl nirgendwo liegt das so nah beieinander wie am Ettelsberg. Bei der Alphornmesse am 27. August. Traditionell am letzten Sonntag im August erschallt am Gipfelkreuz früh morgens ein musikalischer Weckruf. Er ist in Mitteldeutschland wohl einzigartig und zieht alljährlich mehrere tausend Besucher und nicht selten über 200 Musiker in seinen Bann. Eine Vielzahl an Alphorn-, Jagd- und Parforcehorngruppen, Musikvereinen und Jodler-Gruppen reist aus ganz Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz zum Willinger Hausberg.

Eventkalender

13.05. Uplandsteig Wandermarathon

26.05.–29.05 Bike Festival

04.06. Warsteiner Mühlenkopf Kraxler

04.06. „Herr Müller und seien Gitarre“ (Kultursommer Nordhessen)

10.06. Roland Kaiser

17.06. Viva Willingen

18.06. Gipfelklänge (Kultursommer Nordhessen)

22.-24.06. LOWA 100 years presents EXTREM EXTREM

06.-09.07. Bike Week

22.07. Swing is King (Kultursommer Nordhessen)

04.08. Willingen Open Air mit Cro

05.08. Willingen Open Air mit Peter Fox

13.08. Hochheidetag

19.08. Schlager Stern

27.08. Alphornmesse

Quelle: Susanne Schulten, Tourist-Information Willingen

Fotocredit: Roland Kaiser, ©Frank Embacher / Veranstalter