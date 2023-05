Sauerland-Museum in Arnsberg: Freier Eintritt am Internationalen Museumstag, Sonntag, den 21. Mai 2023

Freier Eintritt am Internationalen Museumstag – Buntes Programm im Sauerland-Museum Arnsberg

Hochsauerlandkreis/Arnsberg. Der Internationale Museumstag wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen und wird in Deutschland an einem Sonntag im Mai zelebriert. Ziel des Museumstages ist es, auf die Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen und Besucherinnen und Besucher einzuladen, die Vielfalt der Museen zu entdecken.

Auch das Sauerland-Museum in Arnsberg beteiligt sich am Sonntag, den 21. Mai am Internationalen Museumstag. An diesem Tag ist der Eintritt ins Museum frei und es wird ein buntes Programm für Familien geboten. Gleichzeitig findet auch das Weinfest im Rahmen der „Arnsberger Woche“ auf dem Museumshof statt.

Öffentliche Führungen durch die Sonderausstellung „WUNDER WALD“

Die Ausstellung „WUNDER WALD“ bringt den Besuchern die jahrhundertealte Wirtschafts- und Kulturgeschichte des Waldes im Sauerland näher. Die Menschen nutzen den Wald seit jeher als Ort der Ernährung, der Versorgung, der Erholung und der Kultur.

Einem ehemals natürlichen Wald steht der menschengemachte Wald gegenüber, der durch Jagd, Bewirtschaftung und Klimawandel einer ständigen Veränderung unterliegt. Jüngere Besucher werden spielerisch an die Vielfalt des Waldes und seiner Bewohner herangeführt oder können sich in die Welt der Märchen entführen lassen.

Um 11:30 Uhr, 14:30 Uhr und um 16:00 Uhr finden öffentliche Führungen durch die Sonderausstellung statt. Anmeldungen für die Führungen werden ab sofort entgegengenommen.

Märchenstunden im Museum

Dem Märchenerzähler Karlheinz Schudt können alle interessierten Kinder im museumspädagogischen Raum lauschen.

Um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr erzählt er bekannte und unbekannte Märchen der Brüder Grimm, Volksmärchen aus aller Welt und neue Märchen und Geschichten.

Ohne viel Schnickschnack, überzogene Dramatik und ablenkende Sensation, nur mithilfe der einfühlsamen Stimme des Erzählers und das bloße Zuhören wird den Kindern phantasievoll das Kulturgut „Märchen“ nähergebracht.

Ausstellung in der Ausstellung: „Looking closer at the natural world“ Erstmalig werden zu einer Sonderausstellung im Neubau wechselnde „Ausstellungen in der Ausstellung“ gezeigt, die sich aus künstlerischer Perspektive dem Thema „Wald“ nähern.

Bis zum 25. Juni bereichern die beiden in Soest lebenden Künstler Richard A. Cox und Matthias Krispien den Raum „Sauerland“ mit Fotografien, Bildern und Skulpturen, die vom Wald und der Natur inspiriert sind. Ihre Werke zeigen ästhetisch mikroskopische Bildgestaltungen bis poetisch-künstlerische Naturfotografie.

Anmeldungen für die öffentlichen Führungen nimmt das Museumsteam ab sofort entgegen unter Tel. 02931 94-4444 oder unter [email protected] .

Quelle: Karin Fischer, Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.) Meschede

Fotocredit: Sauerland-Museum.WUNDER WALD. Märchen (Copyright: Kaleidoskop Design)