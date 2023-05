Schützenfest in Messinghausen 2023

Liebe Schützenbrüder, liebe Messinghauserinnen und Messinghauser, liebe Freunde und Gäste,

Nachdem wir im letzten Jahr das Schützenfest erst nach mehrjähriger Pause wieder feiern konnten, freuen wir uns, dass es in diesem darauffolgenden Jahr wieder im gewohnten Jahresrhythmus weitergeht.

Nun könnte meinen: Alles wie immer. Doch die Welt hat sich verändert.

Blicken wir auf die Zeit seit dem letzten Schützenfest zurück, so sehen wir uns mit einer weltpolitischen Lage konfrontiert die die meisten von uns für immer der Vergangenheit gewähnt haben. Statt einer globalen Zusammenarbeit, entwickeln sich, ausgelöst hauptsächlich durch den Krieg in der Ukraine, nun erneut Machtblöcke die sich feindselig gegenüberstehen. Betrachtet man die vielfältigen Aufgaben, wie zum Beispiel den Klimawandel, die sich momentan an die Weltgemeinschaft stellen, wäre es jedoch umso wichtiger Hand in Hand zusammen zu arbeiten. Der Anstieg der Preise und Versorgungsengpässe bei verschiedensten Gütern sind nur einige Auswirkungen die diese verringerten Möglichkeiten zur internationalen Zusammenarbeit auch auf unser Leben hat. Obwohl es den meisten hierzulande immer noch recht gut geht, führt dies dennoch dazu, dass ein jeder von uns vor neuen Herausforderungen steht um den Alltag zu gestalten.

Leider verstärken solche Schwierigkeiten auch allgemein den Hang zum Eigensinn. Doch das ist der falsche Ansatz, denn aus der Gemeinschaft heraus können wir diese neuen Anforderungen besser meistern als jeder für sich allein.

Die Grundlage für diese Gemeinschaft bilden in unserem Dorf die Vereine und Gremien, die Feuerwehr und auch unsere Schützenbruderschaft. Hier kommen Jung und Alt zusammen zur Gestaltung des Dorflebens aber natürlich auch zum allgemeinen Austausch und zur Pflege und Festigung von Freundschaften. Ein wichtiger und fester Bestandteil des Sauerländer Gemeinschaftslebens ist ebenfalls das Feiern von Festen und Anlässen. So wie unser Patronats- und Schützenfest. Es sind alle herzlich eingeladen, das Schützenfest und die Feste im Dorf zu besuchen und gemeinsam zu feiern. Ebenso sind alle herzlich willkommen, die sich für die Allgemeinheit engagieren möchten, um so oder so, einen aktiven Teil zur Gemeinschaft beizutragen. Lasst uns gemeinsam feiern und lasst uns mit der Kraft des Zusammenhalts unsere Gesellschaft gestalten.

Vom 10. bis 12. Juni 2023 findet das Patronats -und Schützenfest in Messinghausen statt. Gemeinsam mit unserem Königspaar Markus Volbracht und Sandra Wegener laden wir herzlich ein, mit uns im Dorf und in unserer Halle am Hansenberg zu feiern. Die Sankt Vitus Schützenbruderschaft bedankt sich herzlich bei unserem Königspaar für das tolle Engagement während ihrer Regentschaft.

Herzliche Gratulationen richten wir an unsere diesjährigen Jubelpaare. 65-jähriges Jubelpaar wären in diesem Jahr, Anton und Änne Kersting (beide leider bereits verstorben), 60-jähriges Jubelpaar Vinzenz und Gertrud Kersting (beide leider bereits verstorben), 50-jähriges Jubelpaar Alfons und Inge Kleff (beide leider bereits verstorben). Das 40-jährige Jubelpaar und gleichzeitig auch unser amtierendes Kaiserpaar sind Theo und Bärbel Kappe, das 25-jährige Jubelpaar Franz und Christiane Nagel.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft und Treue zur Schützenbruderschaft können am Schützenfestsonntag 16 Mitglieder geehrt werden. Allen gilt der Dank der Bruderschaft für ihren Beitrag zum Schützenwesen in unserem Dorf.

Am Samstag werden ab 13:45 Uhr die Ständchen dargebracht. Um 18.30 Uhr ist Antreten auf dem Hüttenplatz. Nach der Gefallenenehrung am Ehrenmal auf dem Kirchberg, wird auf dem Schießplatz an der Schützenhalle der Schützenvogel aufgesetzt.

Sonntag findet um 9:30 Uhr die Schützenmesse mit anschließender Prozession statt. Um 14:15 Uhr beginnt, als einer der Höhepunkte des Patronat- und Schützenfestes der große Festumzug mit Königsparade. Auch in diesem Jahr sind „Die Hochsauerländer“ aus unserem Nachbarort Hoppecke wieder unsere Festmusik. Zusätzlich wird der Musikverein Messinghausen den Festzug bereichern. Nach dem Aufmarsch zu Grußworten, Ehrungen und Königstanz auf dem Tanzboden, können wir zusammen mit unserem Königspaar und den Jubelpaaren erstmals in einer neuen Anordnung von Königstisch und Musikbühne den wichtigsten Schützenfesttag in unserer Schützenhalle feiern.

Am Schützenfestmontag ab 10:45 Uhr wird ein neuer Schützenkönig ermittelt. Liebe Schützenbrüder, traut euch, ein Jahr als Schützenkönigspaar ist etwas ganz Besonderes und wird ein Leben lang eine tolle Erinnerung bleiben.

Ein besonderer Dank geht an unsere Sponsoren und Honoratioren, Unternehmen wie Privatleuten, die immer ein offenes Ohr für die Belange der Bruderschaft haben und uns immer wieder unterstützen. Ebenso bedanken möchten wir uns auch bei unseren Werbepartnern in den Medien und auf unserem Schützenfestplakat.

Liebe Messinghauserinnen und Messinghauser, wir möchten Euch herzlich bitten, Eure Häuser zu beflaggen.

Liebe Schützenbrüder jeden Alters und von nah und fern, euch rufen wir dazu auf, zahlreich an allen Festzügen, an der Prozession am Sonntag teilzunehmen und natürlich auch das feiern nicht zu kurz kommen zu lassen. Jeder einzelne trägt damit zum Gelingen eines tollen Festes bei. Alle sind herzlich eingeladen und herzlich willkommen mit der gesamten Dorfgemeinschaft ein friedliches und fröhliches Schützenfest 2023 zu feiern.

Der Vorstand der St. Vitus Schützenbruderschaft 1835 e.V.

