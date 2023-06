Caritas: Erfolgreicher Mobilitätstag in Winterberg – Weitere Beratungen folgen am CariMobil bereits im Juni

Beratungsbus „CariMobil“ vor Ort. Weitere Beratungen folgen am CariMobil bereits im Juni – Erfolgreicher Mobilitätstag in Winterberg

Winterberg. Auf Einladung des Seniorenbeirates der Stadt Winterberg war ein Team der Caritas Brilon und der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) mit dem Beratungsbus „CariMobil“ vor Ort. Unter dem Motto „ Mobil und sicher älter werden“ konnten Besucher*innen sowie Ratsuchende sich über die Themen Leben und Wohnen im Alter, Kuren für pflegende Angehörige sowie Selbsthilfegruppen informieren. Eine Caritas-Mitarbeiterin beantwortete Fragen Thema Hausnotruf. Nach dem Aktionstag wird das CariMobil-Team im Juni erneut in Winterberg Station zur Beratung machen.

Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung informierte im Rahmen des Mobilitätstags über Hilfen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Besonders nachgefragt war: Wie stelle ich einen Antrag auf Schwerbehinderung? „Der Mobilitätstag in Winterberg war eine tolle Aktion, um Menschen niederschwellig zu informieren und zum Mitmachen einzuladen“, sagt das Caritas-Team auch mit Blick auf das Organisationsteam vom Seniorenbeirat.

Nächste offene Beratung am CariMobil

Zur Beratung vor Ort wurde das „CariMobil“ des Caritasverbandes Brilon eingesetzt. Dieser mobile Beratungsbus ist regelmäßig in den Städten und Ortsteilen des Altkreises Brilon unterwegs. Die Mitarbeiter*innen bieten kostenlos Beratung, Informationen und ein offenes Ohr zu den unterschiedlichsten Fragen und Hilfeleistungen an. Am Donnerstag, 22.06.2023, von 10:00 bis 11:30 Uhr ist das „CariMobil“ wieder in Winterberg. Einsatzort ist Am Hagenblech 3 (Parkplatz am Warenkorb). Das nächste Beratungsangebot und Aktionen in der Nähe sind auf www.caritas-brilon.de/carimobil abrufbar. Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung, sowie die Beratungsstellen der Caritas Brilon informieren und beraten niedrigschwellig zu den unterschiedlichsten Themen. Weitere Informationen unter www.caritas-brilon.de

____________________

Bild: Gute Gespräche geführt: Zum Mobilitätstag in Winterberg berieten Marion Schauerte (Hausnotruf), Pascal Rickes (Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung), Monika Matuzsak (Kuren für pflegende Angehörige und Selbsthilfegruppen) und Jutta Hillebrand-Morgenroth (HilfeStelle – Fragen zum Leben und Wohnen im Alter) zum Thema „Mobil und sicher älter werden“. Am 22. Juni stoppt das CariMobil erneut in Winterberg zur offenen Beratung.

FOTOCREDIT:©CARITAS BRILON

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing,Caritasverband Brilon e.V.