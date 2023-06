Hochkarätige musikalische Vielfalt prägen das neue Gesicht Willingens

Sonnenaufgangskonzert im Juni und „Swing is King“ im Juli beim Kultursommer Nordhessen

Schönstes Sommerwetter und bestens gelaunte Kinder: Der Auftakt zu den Kultursommer-Events in Willingen hätte kaum besser laufen können. Nach „Herr Müller mit seiner Gitarre“ stehen nun noch die Gipfelklänge am 18. Juni und Swing is King am 22. Juli an.

Für Wanderer ein Paradies, für kleine Naturdetektive eine Welt voller Abenteuer ist die Wanderwelt rund um den Kahle Pön. Buntes Treiben herrschte am Sonntagnachmittag auf der Wiese nahe der Graf Stolberg Hütte. Der Grund: „Herr Müller mit seiner Gitarre“ hatte sich angekündigt – bei familienfreundlichem Kinderpreis für alle. Der Musiker ist bei den Kids geradezu Kult. Nicht nur die Kleinen, auch Eltern, Großeltern, Tante und Onkel ließen es sich nicht entgehen, mitzuhüpfen, zu tanzen, zu lachen und ganz laut mitzusingen. Unweit der Diemelquelle, vor dem beeindruckenden Panorama des Naturschutzgebiets Kahle Pön schnellte der Gute-Laune-Pegel bei Songs wie „Im Popcorntopf ist der Teufel los“, „Superhelden“ oder „Disco-Fieber“ in beachtliche Höhen.

Mittsommer – das ist die Zeit der längsten Tage und der kürzesten Nächte. Um den Sonnenaufgang zu erleben, ist frühes Aufstehen angesagt. Doch das lohnt sich. Mit herrlich beruhigenden, fast meditativen Klängen beginnt dieser besondere Sonntag am 18.Juni. Der sanfte Ton von Alphörnern mit Flöten und Gong verspricht ein hörenswertes Zusammenspiel. Sehenswert noch dazu, denn die Kulisse bildet der Gipfel des Ettelsberges. Bei diesem Sonnenaufgangskonzert mit Klappstuhl entlockt das „Duo Querhorn“ seinen Instrumenten echte Klangerlebnisse. Auf außergewöhnliche Weise vertonen sie Klassik von Bach bis Mozart, alpenländische Musik und Werke zeitgenössischer Komponisten. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro. Wer mag nimmt für zusätzlich 9 Euro und nach vorheriger Anmeldung nach dem Konzert am „Gipfelfrühstück“ teil.

Der Nachhall des Jubeln aus tausenden Kehlen und der Abglanz schimmernden Edelmetalls macht den Besuch der Mühlenkopfschanze so sehens- und erlebenswert. Der bekannte Willinger „Hexenkessel“ zeigt sich in diesem Sommer von einer ganz anderen Seite. Die besten Nachwuchs-Jazzmusiker Hessens finden sich zusammen zu einem perfekten Zusammenspiel der Instrumente: Bigband-Sound vom Feinsten vom Landesjugendjazzorchester. Das Jazz-Vocal-Ensemble Kicks & Sticks & Voices entführt musikalisch in die Zeit der 30er und 40er Jahre. Die Auswahl bekannter Arrangements der Jazz- und Swing-Ära reicht von Glenn Miller, Benny Goodman und Frank Sinatra bis Nat King Cole. Top-Hits wie „In the Mood“ oder „Moonlight Serenade“ swingen voller rhythmischer Spannung und wunderbar tanzbar, wie es in der Zeit üblich war. Der Eintritt zu „Swing is King“ an der Mühlenkopfschanze beträgt 19 Euro.

Willingen: Seit 30 Jahren ist der Kultursommer Nordhessen ein Beweis für die hochkarätige musikalische Vielfalt Hessens.

Bekannt und beliebt ist die Reihe über Nordhessen hinaus. Erstmals ist in diesem Jahr auch Willingen unter den Veranstaltungsorten. „Die musikalische Bandbreite der Konzerte ist in diesem Jahr so groß wie noch nie. Für jede unserer Zielgruppen ist etwas dabei. Die musikalische Qualität der Konzerte des Kultursommers Nordhessen ergänzt das Programm und unterstreicht die Themenvielfalt Willingens“, ist Tourismusdirektor Norbert Lopatta überzeugt, der sich dafür eingesetzt hatte, den Kultursommer ins Upland zu holen. Einerseits profitiere die Region von der Bekanntheit und dem guten Image des Musiksommers Nordhessen. Andererseits bereichere er das Erlebnisangebot Willingens um Konzerte, die dem Weltcup-Ort gut zu Gesicht stünden.

Alle Veranstaltungen sind online unter www.kultursommer-nordhessen.de zu sehen. Dort sind auch Tickets buchbar. Ermäßigungsmöglichkeiten bekommen unter anderem Inhaber der MeineCard+ Willingen.

______________________________

Eventkalender

10.06. Roland Kaiser

17.06. Viva Willingen

18.06. Gipfelklänge (Kultursommer Nordhessen)

22.-24.06. LOWA 100 years presents EXTREM EXTREM

06.-09.07. Bike Week

22.07. Swing is King (Kultursommer Nordhessen)

04.08. Willingen Open Air mit Cro

05.08. Willingen Open Air mit Peter Fox

13.08. Hochheidetag

19.08. Schlager Stern

27.08. Alphornmesse

______________________________

Quelle:Susanne Schulten, Tourist-Information Willingen

Tourist-Information Willingen, Am Hagen 10, 34508 Willingen (Upland)

Fotocredit:©Tourist-Information Willingen