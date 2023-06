Bigge: Countdown für Special Olympics läuft: Josefsheim steht in Startlöchern zum Empfang der Athlet:innen

Bigge. Rasant nähern sich die Special Olympics World Games und damit die Ankunft der Gäste aus Andorra am Montag, 12. Juni. Der Countdown läuft seit Wochen auch im Josefsheim: Erst haben Mitarbeitende und Bewohner ein schönes Banner gestaltet und der Stadt Olsberg übergeben, dann eine Fackel von Winterberg über Olsberg bis Meschede mit auf den Weg gebracht. Jetzt sind es noch wenige Tage und die Athlet:innen kommen nach Olsberg, in ihre Host Town, bevor es weiter nach Berlin geht. Highlight im Josefsheim: die Disko am Dienstag, 13. Juni, 19 Uhr, im Josef-Prior-Saal.

Das Josefsheim im Sport-Fieber: Über das ganze Jahr gab es schon Special-Olympics-Angebote im Freizeit- und Schulungs-Katalog. Beim Fackellauf haben darüber hinaus Menschen mit Behinderung aus der Medienwerkstatt der Josefsheim gGmbH zum ersten Mal fotografiert und eine Bilderserie erstellt. Und: Nadine Hoischen steht in den Startlöchern. Die Kletterin aus dem Josefsheim-Team wird als Aktive nach Berlin reisen, um andere Sportler während ihrer Wettbewerbe zu sichern.

Es kommen 13 Sportler:innen mit einer kognitiven oder Mehrfachbehinderung und ihr Trainer:innen- und Betreuer:innenstab nach Olsberg. Die Aktiven kämpfen anschließend bei den World Games in Berlin, in den Sportarten Badminton, Sportgymnastik, Leichtathletik, Judo, Schwimmen und Boccia, um Bronze, Silber und Gold. Unter anderem werden Menschen, die im Josefsheim leben und arbeiten, auch beim offenen Boccia-Training im Kneipp-Park dabei sein. Alle Interessierten sind eingeladen, den Athlet*innen bei ihren Trainings in der Ballspielhalle, auf dem Sportplatz, in der Sporthalle der Sekundarschule, im Aqua Olsberg und im KneippErlebnisPark zuzuschauen. Sie finden jeweils am Dienstag und Mittwoch, 13. Und 14. Juni, von 10 bis 12 Uhr statt.

Zur Athleth:innen-Disko „Let’s Dance“, die am Dienstag, 13. Juni, von 19 bis 22 Uhr stattfindet, sind alle Athlet:innen, Helfer:innen, Interessierte im Josef-Prior-Saal willkommen. „Hier soll Begegnung, Spaß und Feiern im Vordergrund stehen. Wir laden herzlich alle Menschen mit Behinderungen wie auch Mitarbeitende, die bei der Gestaltung des Abends helfen möchten, ein“, sagt Jürgen Mies, Mobilitätscoach und Trainer im Josefsheim. Ein DJ legt auf. „Jeder kann hinkommen!“, betont Jürgen Mies. Am nächsten Tag, Mittwoch, 14. Juni, geht es für Teilnehmende aus dem Josefsheim ein zweites Mal zum offenen Training in den Kneipp-Erlebnispark, bevor die Athlet:innen dann nach Berlin aufbrechen.

Die Stadt Olsberg ist – wie Winterberg und Meschede – Host-Town bei den Special Olympics World Games. Seit 1986 ist Special Olympics eine globale Inklusionsbewegung. Überall auf der Welt beeinflusst das Projekt das Leben von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Gesundheits-, Bildungs- und Qualifizierungsprogramme werden über Special Olympics ebenfalls angeboten, so im Josefsheim zum Beispiel Online-Gymnastikkurs mit Hilde Gerg oder Segelkurse auf dem Möhnesee. „Unser Team ist schon voller Vorfreude und hofft, dass das Feuer der Inklusion nach der Veranstaltung weiter brennt und Menschen mit Behinderung mehr Sichtbarkeit und Teilhabe in Sport sowie Gesellschaft ermöglicht“, sagt Janine Rottler, pädagogische Geschäftsführerin der Josefsheim gGmbH.

Hintergrund: Josefsheim gGmbH

Sowohl das Berufsbildungswerk Bigge, das Heinrich-Sommer-Berufskolleg, die Werkstätten für behinderte Menschen in Bigge und Lipperode, die ambulanten und besonderen Wohnangebote an drei Standorten im Hochsauerlandkreis und Kreis Soest, die Heilpädagogische Kindertagesstätte Sonnenschein sowie der Franziskushof als Ausbildungs- und Werkstattbetrieb gehören zum Gesamtunternehmen Josefsheim gGmbH, den führenden Inklusions-Dienstleister in Südwestfalen für Menschen mit Körper-, Lern-, Sinnes-, psychischen, geistigen und Mehrfachbehinderungen sowie für Menschen, die kurzfristig oder dauerhaft einen besonderen Unterstützungsbedarf haben. An den

Unternehmens-Standorten in Olsberg-Bigge, Lippstadt-Lipperode und Sundern werden mehr als 800 Menschen jeden Alters begleitet, ihre Chancen und Möglichkeiten zur Teilhabe und Inklusion in der Mitte der Gesellschaft zu verwirklichen. Im Mittelpunkt steht hierbei immer der einzelne Mensch mit seinen individuellen Vorstellungen und Zielen, sowohl für die Beschäftigten, Mitarbeitenden, Bewohner:innen als auch den Mitwirkungsgremien der verschiedenen Unternehmensbereiche sowie den beiden Fördervereinen in Lipperode und Bigge. Denn nur gemeinsam wird das gesellschaftliche Ziel erreicht, das jeder Mensch mit Behinderung genauso leben kann, wie jeder andere Mensch.

Quelle: Sonja Funke, Josefsheim gGmbH, Stabsstelle Unternehmenskommunikation

Bildzeilen/Fotorechte: Special-Olympics-Fackellauf-Medienwerkstatt 1 und 2:

Beim Fackellauf Anfang Mai fotografierten Aktive der Medienwerkstatt der Josefsheim gGmbH erstmals öffentlich. Foto©: Medienwerkstatt Josefsheim gGmbH

Special-Olympics-Banner: Ein schönes Banner zum Anspornen der Athlet:innen gestalteten Menschen, die im Josefsheim leben und arbeiten. Es kam – gemeinsam mit vielen anderen, die Olsberger:innen gestaltet hatten, beim Fackellauf erstmals zum Einsatz. Foto: ©Josefsheim gGmbH