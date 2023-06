Westfälischer Hansetag in Fürstenau – Brilons Bürgermeister Dr. Bartsch stellte die Idee eines Azubiprojektes vor

Westfälischer Hansetag in Fürstenau

Vertreterinnen und Vertreter von 35 westfälischen Hansestädten kamen am vergangenen Wochenende beim 40. Westfälischen Hansetag in Fürstenau zusammen, um über Themen der Zukunft und Ausrichtungen des Westfälischen Hansebundes zu beraten.

Fürstenaus Bürgermeister Helmut Tolsdorf und Stadtdirektor Matthias Wübbel begrüßten zahlreiche Vertreter westfälischer Hansestädte und eröffneten das zweitägige Hansefest. Inmitten der feierlichen Veranstaltung in der 10.000 Einwohner zählenden Hansestadt Fürstenau trafen sich die Mitglieder des Westfälischen Hansebundes zu mehreren Sitzungen. Erstmalig kam auch die neu gegründete westfälische Jugendhanse zusammen, deren Sprecherin, Leah Bartsch aus Brilon, in der Mitgliederversammlung in den Vorstand des Hansevereins gewählt wurde.

Brilons Bürgermeister Dr. Bartsch stellte die Idee eines Azubiprojektes des internationalen Hansebundes vor. Mit dem Auszubildenden-Austausch soll es Auszubildenden in den Mitgliedsstädten des Hansebunds ermöglicht werden, ein zwei- bis dreiwöchiges Praktikum in ihrem Ausbildungsberuf in einer anderen Mitgliedsstadt zu absolvieren.

In Fürstenau fiel auch der Startschuss für den hanseatischen Städtepass, der maßgeblich durch die Städte Brilon, Herford, Hattingen, Lemgo und Korbach vorangetrieben wurde. Sowohl analog als auch digital können Gäste ab sofort bei touristischen Besuchen der einzelnen Hansestädte entweder analoge oder digitale Stempel als Erinnerung an die Hansestädte sammeln. Wer bis zum Jahresende vier westfälische Hansestädte besucht hat und das mit einem Stempel nachweisen kann, nimmt an einer Verlosung von attraktiven Preisen teil. Den Stempelpass bekommt man in Brilon unter anderem in der BWT, im Rathaus und im Museum Haus Hövener.

Auf dem beliebten Hansemarkt wurde darüber hinaus kräftig die touristische Werbetrommel für Brilon gerührt. Annette Walter von der BWT, die den touristischen Stand verantwortete, zog überaus positive Bilanz: „Radfahren in unserer Region war das große Thema, dass die Besucherinnen und Besucher am Stand interessierte. Material zu Routen und Unterkünften fanden den Weg in so manche Besuchertasche.“ Der nächste westfälische Hansetag findet am 8. und 9. Juni 2024 in Beckum statt.

Bildunterzeile: Das Team Brilon am Stand in Fürstenau präsentiert den hanseatischen Städtepass. (von links Ute Hachmann, Annette Walter, Waldfee Sabrina Jorewitz und Brilons Bürgermeister Dr. Bartsch)

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredit:©Stadt Brilon