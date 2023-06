„Special Olympics“: Team aus Andorra in Host Town Olsberg begrüßt

Olsberg. Applaus, Jubel, gute Stimmung – und vor allem gegenseitiges Kennenlernen: Bürgermeister Wolfgang Fischer begrüßte jetzt die 18-köpfige Delegation aus Andorra, die in den kommenden Tagen an den „Special Olympic World Games“ in Berlin teilnehmen wird, im Rathaus der Stadt Olsberg. Denn bevor es nach Berlin geht, sind die Sportlerinnen und Sportler aus dem südeuropäischen Fürstenstum in Olsberg zu Gast – ihrem Host Town.

Ein herzliches „Bienvenido“ – also Willkommen – gab es dabei von Wolfgang Fischer an das Team aus Andorra.

Am Mittag war die Delegation am Flughafen Düsseldorf angekommen; von dort ging es nach Olsberg, wo die Sportlerinnen und Sportler sowie Delegationsleiter, Trainerstab und medizinisches Personal in den nächsten Tagen untergebracht sind. Bis Donnerstag werden die Gäste nun Olsberg und seine Menschen kennen lernen, sich auf die sportlichen Wettkämpfe in Berlin vorbereiten und Kontakte knüpfen.

Ausdrücklich dankte Wolfgang Fischer dabei dem Team mit Mitgliedern aus dem Josefsheim, von der Lebenshilfe HSK und natürlich auch der Stadt Olsberg für ihr Mitwirken an Organisation und Durchführung des Host Town-Projekts im Rahmen der Special Olympics. Neben der Beteiligung an einer weltumfassenden Sportveranstaltung setze man damit auch ein wichtiges Zeichen für Inklusion – und man freue sich nun endlich, nach intensiven Vorbereitungen die Sportlerinnen und Sportler aus Andorra endlich kennen zu lernen. Ein Dankeschön galt auch den Übersetzerinnen, die beim regen Austausch mit den spanisch sprechenden Gästen aus Andorra wichtige „Schützenhilfe“ leisteten.

In den kommenden Tagen erwartet das Team aus Andorra ein abwechslungsreiches sportliches und kulturelles Programm in Olsberg, bevor es am Donnerstag weiter nach Berlin geht.

____________________________

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

Foto: Applaus, Jubel, gute Stimmung – und vor allem gegenseitiges Kennenlernen: Bürgermeister Wolfgang Fischer begrüßte jetzt die 18-köpfige Delegation aus Andorra im Rathaus der Stadt Olsberg.

Fotocredit:©Günter Mertens