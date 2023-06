Bigge-Josefsheim: Olsberg hat dank der Gäste aus Andorra ein Stück olympisches Flair erleben dürfen

Bigge: Gäste aus Andorra „rocken“ das Josefsheim: Athlet*innen-Disko ein voller Erfolg

Bigge. „Es war bombastisch!“, freut sich Jürgen Mies, Mobilitätstrainer aus dem Josefsheim. Zur Athlet:innen-Disko im Rahmen von Special Olympics im Josef-Prior-Saal am Dienstabend kamen mehr als 130 Menschen. „Der Raum platzte aus allen Nähten, alle waren da: neben den Sportler:innen auch Vertreter:innen von Stadt, Kreis, von der Special-Olympics-Abordnung NRW, der Behinderteninteressenvertretung, so einige Bürger, das Thekenteam von der Lebenshilfe und ganz viele Helferinnen und Helfer“, freut sich der Mitorganisator von der Josefsheim gGmbH.

Seit ihrer Ankunft am Montag steckten die 18 Gäste aus Andorra die Olsberger mit ihrer Ausgelassenheit und Lebensfreude an, machten mit Schulkindern im Stadion kurzerhand eine Polonäse und lockten zur Disko immer wieder auf die Tanzfläche. „Sie haben auch Gesangseinlagen aufgeführt und praktisch den Abend durchgetanzt“, sagt Jürgen Mies. Über die drei Tage ihres Aufenthalts unterhielten sich die Gäste auch angeregt mit Menschen, die im Josefsheim leben oder arbeiten.

Über das Leben mit Beeinträchtigungen. Über Lebensbedingungen und den Alltag im jeweiligen Land. „Der Erfahrungsaustausch, also das, was wir erreichen wollten, hat über Dolmetscher total gut funktioniert!“, sagt Jürgen Mies. Zum Abschluss wollte er – auf Wunsch der Gäste – am Mittwochnachmittag noch auf den Olsberg wandern.

Am Donnerstag, 15. Juni, machen sich die Athlet:innen auf nach Berlin, wo am Samstag die Special Olympics World Games offiziell eröffnet werden. Olsberg hat dank der Gäste aus Andorra ein Stück olympisches Flair erleben dürfen. „Und das Host Town-Programm hat Inklusion vorangetrieben. Wir hoffen jetzt, dass viele Menschen die Wettkämpfe am TV verfolgen!“, sagt Jürgen Mies. Viele Sender sind mit an Bord: Unter anderem übertragen der rbb und die Sportschau viele der Sportveranstaltungen, aber noch einige weitere.

Quelle: Sonja Funke, Josefsheim gGmbH

Gelebte Inklusion und ausgelassene Stimmung: Gäste der Athlet:innen-Disko freuen sich im Josef-Prior-Saal des Josefsheims über den Austausch bei Tanz und Gesang.

Fotocredit:©Josefsheim gGmbH

Hintergrund: Josefsheim gGmbH

Sowohl das Berufsbildungswerk Bigge, das Heinrich-Sommer-Berufskolleg, die Werkstätten für behinderte Menschen in Bigge und Lipperode, die ambulanten und besonderen Wohnangebote an drei Standorten im Hochsauerlandkreis und Kreis Soest, die Heilpädagogische Kindertagesstätte Sonnenschein sowie der Franziskushof als Ausbildungs- und Werkstattbetrieb gehören zum Gesamtunternehmen Josefsheim gGmbH, den führenden Inklusions-Dienstleister in Südwestfalen für Menschen mit Körper-, Lern-, Sinnes-, psychischen, geistigen und Mehrfachbehinderungen sowie für Menschen, die kurzfristig oder dauerhaft einen besonderen Unterstützungsbedarf haben.

An den Unternehmens-Standorten in Olsberg-Bigge, Lippstadt-Lipperode und Sundern werden mehr als 800 Menschen jeden Alters begleitet, ihre Chancen und Möglichkeiten zur Teilhabe und Inklusion in der Mitte der Gesellschaft zu verwirklichen. Im Mittelpunkt steht hierbei immer der einzelne Mensch mit seinen individuellen Vorstellungen und Zielen, sowohl für die Beschäftigten, Mitarbeitenden, Bewohner:innen als auch den Mitwirkungsgremien der verschiedenen Unternehmensbereiche sowie den beiden Fördervereinen in Lipperode und Bigge.

Denn nur gemeinsam wird das gesellschaftliche Ziel erreicht, das jeder Mensch mit Behinderung genauso leben kann, wie jeder andere Mensch.