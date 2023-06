Brilon Kultour präsentiert das 55. Kunststück der Woche: „Hommage an Spoerri“

Was verbindet ein gestickter Wasserlauf, ein Wasserhahn aus einem Altbau in Berlin und eine Zahnpasta aus Tokio? Andrea Haase hat aus den Gegenständen die „Hommage an Spoerri“ geschaffen. Brilon Kultour stellt das Objektbild als 55. Kunststück der Woche aus. Die 49jährige Brilonerin ist auf das Werk „La douche“ (französisch „Die Dusche“) von Daniel Spoerri im Centre Pompidou bei einem Besuch in Paris gestoßen.

Der Schweizer Spoerri wurde 1930 in Rumänien geboren. Als bildender Künstler ist er einer der bedeutendsten Vertreter der Objektkunst, bei der vorgefundene Gegenstände, die zum Teil auch bearbeitet oder verfremdet werden, zum Kunstwerk erklärt werden. Das in Paris ausgestellte Werk von 1961 hat die gebürtige Bonnerin so beeindruckt, dass ihr bei einem Sperrmüllfund die Idee zu der Hommage kam: „Ich liebe es, Gegenstände aus ihrer Funktion zu heben und in anderen Dimensionen neu zu beleben und wirken zu lassen.“ Was in diesem Fall daraus entstanden ist, können alle Interessierten bis zum 30. Juni 2023 im Lädchen der BWT, Derkere Straße 10a in Brilon erfahren.

_____________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: „Hommage an Spoerri“ von Andrea Haase als 55. Kunststück der Woche

Fotorecht:©A. Haase