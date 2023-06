Wo Himmel und Erde sich treffen – Der Spirituelle Sommer 2023 zieht auch wieder in Brilon ein

Wo Himmel und Erde sich treffen – Der Spirituelle Sommer 2023 zieht auch wieder in Brilon ein

Der zwölfte Spirituelle Sommer vom „Netzwerk Wege zum Leben. In Südwestfalen“ wurde von Susanne Falk und Michael Kloppenburg eröffnet und findet bis zum 10. September 2023 an über 85 Orten der Region statt. Bei der Eröffnung in Schmallenberg-Wormbach dabei waren auch Akteurinnen und Akteure aus Brilon, die das besondere Festival in diesem Jahr mitgestalten. Wolfgang Kraft von der ALME-AG konnte die preisgekrönte Detmolder Harfenistin Jenny Meyer für ein Harfenkonzert im Juni direkt an den Alme-Quellen gewinnen. Christian Göbel rezitiert literarische Texte zum Programm klassischer Werke und keltischer Melodien. „Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, um Spenden wird gebeten.“

Dr. Frauke Brauer freut sich auf das Konzert, veranstaltet von Brilon Kultour, mit der gebürtigen Briloner Sängerin Schirin Partowi Ende August: Schirin Partowi mit ihrer ausdrucksstarken Altstimme bildet zusammen mit den außergewöhnlichen Pianisten Marcus Schinkel (Konzertflügel, bekannt von „Beethoven Crossover“) und Alfonso Garrido (Percussion, „Heavytones“) das Trio HORIZONS. Sie umspielen mit Elementen aus Jazz, Latin, Klassik und Pop schwungvoll die Frage, was das Menschsein ausmacht.

Bernd Ströthoff, Krankenpfleger und Kontemplationslehrer, bietet donnerstags zwischen 15 und 16 Uhr eine Meditation „Schweigen für den Frieden“ an. Seit vier Jahren ist er als Akteur beim Spirituellen Sommer dabei. Zusammen mit einer kleinen Gruppe, die sich regelmäßig zum Meditieren trifft, lädt er alle Interessierten ein, sich an der Keffelker Kapelle, In der Balgert in Brilon zu treffen: “Bei unserer stillen Meditation wollen wir Mitgefühl durch Verbundenheit auch mit unbekannten Menschen in den Mittelpunkt stellen.“

Unter der Rubrik Wandern und Pilgern bietet die ALME-AG einen Spaziergang rund um den Seelenort Almequellen begleitet von spirituellen Texten der Gemeindereferentin Ute Stock an. Interessierte können sich zum „Walking to heaven, ein Spaziergang unter dem Himmel – Richtung Himmel“ am 18. August am Almer Entenstall in Brilon-Alme einfinden und teilnehmen.

Eine kreative Auseinandersetzung mit dem Thema bietet Frau Mousa von der türkisch-islamischen Gemeinde Meschede an: „Wir bewegen uns auf Gras und Erde, drücken Spuren in Tonerde und gestalten so Tonreliefs.“ Die Studienrätin im Ruhestand hat seit dem ersten Spirituellen Sommer an Veranstaltungen teilgenommen und bietet seit fünf Jahren selbst Programmpunkte an. In ihrem Vortrag mit Gespräch „Himmel und Erde – jenseits und diesseits“ lädt die Islamologin zu einem fundierten Austausch zu muslimischem Wissen und Erfahrungen im Umfeld von Tod ein.

Diese und alle Veranstaltungen in den vielen weiteren Orten finden sich im Programmheft „Himmel & Erde“, das unter anderem bei der BWT kostenlos erhältlich ist. Hier können auch Karten für das Konzert mit Schirin Partowi im Vorverkauf erworben werden. Online sind die Karten unter www.ticket-regional.de verfügbar.

__________________

Termine im Überblick

14.6., 15 Uhr „Erdung als Kraftquelle“ Brilon-Alme, Anmeldung bei Yusra Mousa, 0152-29593846, Kosten 12 Euro

15.6., 15 Uhr „Schweigen für den Frieden“, Keffelker Kapelle, In der Balgert Brilon

25.6., 17 Uhr Harfenkonzert mit Jenny Meyer – „Himmlische Klänge an den Alme-Quellen“

29.6., 15 Uhr „Schweigen für den Frieden“, Keffelker Kapelle, In der Balgert Brilon

6./13./20.7., 15 Uhr „Schweigen für den Frieden“, Keffelker Kapelle, In der Balgert Brilon

22.7., 15 Uhr Eröffnungsfest des vierten Ausstellungsteils „Das Brotbaumregime“, Museum Haus Hövener

18.8., 18 Uhr „Walking to heaven“, Almer Entenstall

22.8., 10.30 Uhr „Himmel und Erde – Jenseits und Diesseits“, Anmeldung bei Yusra Mousa, 0152-29593846, Kosten 3 Euro

27.8., 19.30 Uhr TRIO HORIZONS – Konzert, Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon, Karten bei der BWT VVK 16 (12 Euro), AK 18 (14 Euro)

__________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Dr. Frauke Brauer von Brilon Kultour, das Lenkungsteam des Spirituellen Sommers Michael Kloppenburg, Elisabeth Grube und Susanne Falk (hier ohne Katja Lutter), Wolfgang Kraft und Doris Seifert von der ALME-AG

Fotocredit:©A. Seifert