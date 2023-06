„Diese Karte ist ein Riesen-Erfolg“ Erfolgsmodell feiert in Willingen zehnjährigen Geburtstag – Weiterentwicklungen geplant

Von der All-inclusive-Card zur Jobcard: MeineCardPlus soll bald Arbeitskräfte locken – Erfolgsmodell feiert in Willingen zehnjährigen Geburtstag – Weiterentwicklungen geplant

„Diese Karte ist ein Riesen-Erfolg.“ Und: „Sie ist in ihrer Art deutschlandweit einzigartig.“ Bei der Jubiläumsveranstaltung von MeineCardPlus in Willingen mangelte es nicht an Lob für das vor zehn Jahren auf den Markt gebrachte Modell. Die Anbieter wollen sich jedoch nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern präsentierten direkt Ansätze für Weiterentwicklungen.

Die Zahlen sprechen für sich: Seit Entstehen der MeineCardPlus kamen 800.000 Gäste in den Genuss der All-inclusive-Card und erlebten damit 1,3 Millionen Mal für sie kostenfreien Freizeitspaß. Alleine in Willingen werden 77.000 Karten im Jahr ausgegeben.

Sich mit gutem Service von vergleichbaren Destinationen abheben

Kommunen und Regionalmarketing böten mit der MeineCardPlus den Betrieben den Rahmen für eine erfolgreiche Marktpositionierung, betonte Bürgermeister Thomas Trachte. „Die MeineCardPlus ist eine sehr gute Möglichkeit, den Gästen ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis zu gestalten.“ Durch Serviceangebote dieser Art könne sich eine Mittelgebirgsdestination wirksam von den vielen anderen, ebenso aufgestellten Destinationen abheben.

Denn etwas Vergleichbares gibt es andernorts nicht. Die große Zahl der inkludierten Freizeit – und Kulturangebote macht die MeineCardPlus zur attraktivsten ihrer Art deutschlandweit. 140 Angebote in Nordhessen, 13 davon direkt in Willingen. Von den 120 teilnehmenden Gastgebern, befinden sich rund 50 im Weltcup-Ort. Gern würde das Regionalmarketing Nordhessen das Modell einer noch größeren Verbreitung zuführen. Bürgermeister Trachte sieht in der Änderung der Teilnahmebedingungen eine Chance: „Wenn die Gastgeber sich nicht grundsätzlich entscheiden müssten, ob sie dabei sind, oder nicht, sondern die Entscheidung für die Nutzung der MeineCardPlus ihren Gästen überlassen könnten, würden noch deutlich mehr mitmachen.“

Gäste und Arbeitskräfte an die Region binden

Tourismus ist ein relevanter Wirtschaftsfaktor. Er trägt dazu bei, Nordhessen als Standort für Unternehmen attraktiv zu machen und gleichzeitig die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Die dringend benötigten Arbeitskräfte in die Region zu holen und zu halten, dazu könnten Modelle wie die MeineCardPlus wesentlich beitragen, ist Kai Georg Bachmann, Geschäftsführer des Regionalmanagements Nordhessen, überzeugt. Gemeinsam mit IHK und DEHOGA, ist die GrimmHeimat NordHessen dabei, sie als Jobkarte, einheimischen und neu zugezogenen Arbeitskräften zugänglich zu machen. „70 bis 80 Prozent der Basis ist bereits vorhanden. Zurzeit sind wir dabei, Gespräche zu führen, um die Verträge anzupassen und die Finanzierung der Jobkarte zu sichern“, so Bachmann.

Chance für mehr Nachhaltigkeit im Urlaub

Vor zehn Jahren ins Leben gerufen und heute aktueller denn je, ist die kostenfreie Nutzung von Bus und Bahn im Verbreitungsgebiet der MeineCardPlus während des Urlaubs. Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit beim Reisen, kann sie eine wichtige Grundlage bilden. Umfragen zufolge, sind mehr Menschen bereit, im Urlaub auf den eigenen PKW zu verzichten, wenn im Zielort ein gutes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln vorhanden ist. Dr. Bernhard Harrer, Vorstand dwif Tourismusberatung regte dazu an, über die Erweiterung der Gratisnutzung bis hin zur An- und Abreise nachzudenken.

Willingen ist eine der Tourismushochburgen in Nordhessen. Viele innovative Impulse gingen von hier aus, gab Landrat Jürgen van der Horst zu bedenken. Ähnlich wie die MeineCardPlus seien auch die Green Trails eine große Chance für den Tourismus in der Region. Nachdem aktuell die ersten vier Trails am Korbacher Eisenberg eröffnet wurden, werde man nun das Genehmigungsverfahren in Willingen vorantreiben. Wenn alles gut läuft, könne der Bau schon im Herbst 2023 beginnen.

Info MeineCardPlus

Gäste erhalten die MeineCardPlus kostenfrei von Ihrem Gastgeber, wenn sie in einem der teilnehmenden Häuser übernachten. Mit der All-inclusive-Card können sie die darin enthaltenen Angebote kostenfrei nutzen. Damit entsteht ein Mehrwert von etwa 200 Euro pro Person und Tag – wenn sie alle Angebote nutzen würden. (So steht es auf der Willingen-Website, aber das müssten wir bestenfalls etwas näher erklären) Um den Besuch der Freizeitangebote zu finanzieren, zahlen Gastgeber 5 Euro pro Person und Übernachtung in den Finanzierungspool. Diesen Betrag kalkulieren sie in ihre Angebote ein und werten diese damit deutlich auf.

