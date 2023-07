Die Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte befindet sich „in der heißen Phase“

04Schützenfest der Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte vom 22. bis 24. Juli 2023 …

Die Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte befindet sich „in der heißen Phase“ der Vorbereitungen für das Schützenfest, welches vom 22. bis 24. Juli 2023 in der altehrwürdigen Schützenhalle gefeiert wird.

Zum Auftakt werden die Wülfter Schützen am Samstag um 16:30 Uhr an der Schützenhalle antreten. Nach dem Abholen der Fahnen wird der Vogel aufgesetzt. Mit den Klängen des Musikvereins Messinghausen und des Spielmannszugs Wülfte werden die Ständchen am Samstagabend dargebracht. Im Anschluss werden die diesjährigen Jubelkönige- und Königinnen in der Schützenhalle geehrt. Geehrt werden dieses Jahr Silke Kraft (25 Jahre), Monika Hartmann (40 Jahre), Heinz Luis (50 Jahre), Theo Schmidt (60 Jahre) und Änne Wöstefeld (75 Jahre). Nach der Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft startet der traditionelle Festball am Stangenabend.

Der Sonntag startet um 9:00 Uhr mit dem Schützenhochamt, welches bei entsprechender Witterung im Dorfpark am Ehrenmal gefeiert wird. Der Musikverein Messinghausen wird den Gottesdienst musikalisch begleiten. Nach der anschließenden Gefallenenehrung folgt das traditionelle Frühschoppenkonzert vom Spielmannszug Wülfte und dem Musikverein Messinghausen.

Am Sonntagnachmittag um 15:00 Uhr startet mit dem großen Umzug der Höhepunkt des Festes, welcher vom amtierenden König Matthias Clement angeführt wird. Nach der Parade am Dorfplatz wird zur Schützenhalle marschiert. Im Anschluss wird den Besuchern Kaffee und Kuchen angeboten. Um 17:00 Uhr können sich die Kleinen beim Kindertanz vergnügen. Der große Festball wird um 20 Uhr durch den Tanz der ehemaligen Königspaare feierlich eröffnet.

Der Montag beginnt um 9:30 Uhr mit dem Abholen des Königs. Auf das traditionelle Schützenfrühstück folgt um 11:00 Uhr das Vogelschießen. Nachdem für König Matthias ein Nachfolger ausgeschossen ist, wird im Anschluss der Proklamation kräftig gefeiert. Am Abend um 18:00 Uhr präsentiert sich das neue Königspaar im Festzug und anschließend beim Königstanz in der Halle. Der Festball am Abend bildet den Abschluss der drei Festtage der St. Anna Schützen.

Die Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte appelliert an alle Dorfbewohner und Schützenbrüder sich an den Vorbereitungen und Feierlichkeiten zu beteiligen, um damit den Gemeinschaftssinn in unserem Ort zu fördern. Die Häuser sollten nach Möglichkeit während des Schützenfestes beflaggt werden.

Quelle: Christian Göke, Schriftführer Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte 1828 e.V.

Bild: Jubelkönigspaar 75 Josef Bödefeld (†) und Änna Wöstefeld (geb. Siebert)