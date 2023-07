Medaillenregen für Briloner Rhönradturner/innen bei deutscher Jugendmeisterschaft

Medaillenregen für Briloner Rhönradturner/innen bei deutscher Jugendmeisterschaft – 1x Deutsche Meisterin, 1x Vizedeutsche Meisterin und 2x Bronze!! Und somit 3 Qualifikaitonen für den Deutschland-Kader der Jugendlichen.



Berlin. Am 24.06./25.06. fand in Berlin die deutsche Jugendmeisterschaft im Rhönradturnen statt, für die sich gleich 5 Briloner Turnerinnen und 1 Turner qualifiziert hatten. Am Samstag starteten die Älteren, Thea Mielke in der Altersklasse B15/16 sowie Luise Abeler und Maike Flucht in der Altersklasse B17/18. Sonntag gingen dann Sophie Beel (Altersklasse B12) sowie Enno Witiska und Svea Tillisch (Altersklasse B13/14) an den Start.

Thea Mielke konnte im Wettkampf ihre Trainingsleistungen in der Geradekür leider nicht so abrufen, doch gelang ihr der anschließende Sprung und die Spirale umso besser. Insgesamt kann sie sich über einen guten 14. Platz in der stark besetzten AK B15/16 freuen. Bei Luise Abeler lief es ähnlich. Sie turnte auch einen sehr guten Sprung und eine noch bessere Spirale, jedoch konnte sie in Gerade leider nicht ihre Bestleistungen erbringen. Ihren Konkurrentinnen erging es jedoch ähnlich, so dass der Wettkampf spannend blieb. Am Ende wurde Luise von einem starken 2. Platz überrascht und erhielt somit die Silbermedaille als deutsche Vizemeisterin. Zudem qualifizierte sie sich für die Finals in den Disziplinen Sprung und Spirale. In ihren Finals konnte sie noch einmal Bestleistungen zeigen und erturnte sich in Sprung den 6. Platz und in Spirale den 5. Platz. Maike Flucht, die ebenfalls in der Altersklasse B17/18 startete, zeigte auch einen guten Wettkampf und erturnte sich einen guten 13. Platz.

Am Sonntag ging es weiter mit Tag zwei, an dem die Jüngeren ihr Talent unter Beweis stellen konnten. Sophie Beel, mit ihren noch 11 Jahren der Youngster im Team, turnte bei ihrer ersten Teilnahme an einer deutschen Jugendmeisterschaft einen starken Wettkampf und konnte vor allem mit ihrem Sprung und ihrer Spirale punkten. In diesen beiden Disziplinen erlang sie die zweithöchste Wertung ihrer Altersklasse und erzielte damit verdient die Bronzemedaille. Ebenfalls über eine Bronzemedaille konnte sich Enno Witiska in der Alterklasse 13/14 männlich freuen, der seine Trainingsleistungen im Wettkampf wunderbar abrufen konnte. Dies gelang auch Svea Tillisch in derselben Altersklasse bei den Mädchen. Nach den ersten beiden Disziplinen lagen die Turner noch nahezu gleich auf, doch mit einem sehr guten Sprung sicherte sie sich die Goldmedaille und konnte somit ihren Titel als deutsche Jugendmeisterin verteidigen. Aufgrund ihrer Spitzenleistungen konnten sich Luise Abeler und Svea Tillisch einen Platz im Bundeskader sichern und nehmen daher im Februar am 1. Qualifikationswettkampf zur Weltmeisterschaft teil. Auch Enno Witiska wird wahrscheinlich an diesem hochkarätigen Wettkampf teilnehmen dürfen.

Somit ging mal wieder ein sehr erfolgreiches Wettkampf-Wochenende für den Ski-Club Brilon zu Ende und die 6 Sauerländer konnten mit 4 Medaillen von den DEUTSCHEN MEISTERSCHAFTEN aus der Hauptstadt zurück in die Heimat reisen.

_________________

Quelle: Silvia Rummel

Fotocredit:©Silvia Rummel / Briloner Rhönradturner/innen / Ski-Club Brilon