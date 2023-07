Live, umsonst und draußen mit Brilon Kultour – 24. Briloner Musiksommer startet am Donnerstag, 13. Juli 2023 auf dem Briloner Marktplatz

24. Briloner Musiksommer startet mit BOUNCE und Music Monks – Live, umsonst und draußen mit Brilon Kultour

Brilon: Von vielen schon sehnsüchtig erwartet startet der 24. Briloner Musiksommer am Donnerstag, 13. Juli 2023 auf dem Briloner Marktplatz um 19.30 Uhr mit der Band BOUNCE. BOUNCE ist zurzeit Europas erfolgreichste und meistgebuchte BON JOVI Tribute-Band und Sänger Oliver Henrich wurde im Dezember 2020 Zweitplatzierter der Casting-Show „The Voice of Germany“.

BOUNCE absolvierte allein in den letzten 20 Jahren über 700 Konzerte in 6 verschiedenen Ländern! Die YouTube Clips mit Oliver überschritten bisher mehrfach die Marke von 1 Million Clicks! Und es macht Spaß ohne Ende! Das aktuelle Programm, erweitert um solche Perlen wie „I’d Die For You“, „Dirty Little Secret“, „I want you“ oder „Good Guys Don’t Always Wear White“, erweist sich als Volltreffer und scheint den richtigen Nerv zu treffen. Die aktuelle Tour bricht im wahrsten Sinne des Wortes alle Rekorde! Ausverkaufte Konzerte in mehreren Städten, und jetzt in Brilon, zweieinhalb Stunden Show und 100% authentisch!

Am Freitag, 14. Juli geht es direkt weiter mit den „Music Monks“. SEEED & Peter Fox lassen bei dieser Tribute Band grüßen: Die Bässe drücken dich an die Wand, der Groove pulsiert durch jede Faser, Handtücher und Klamotten propellern wild über den Köpfen und der Schweiß tropft von der Decke – die Music Monks sind in der Stadt! Deutschlands erste und einzige SEEED & Peter Fox Tribute-Band erobert seit über acht Jahren die Tanzsäle, Konzerthallen, Festivals und Open-Airs quer durch den deutschsprachigen Raum im Sturm und hinterlässt die Menschen garantiert in genau zwei Zuständen: Durchgetanzt und überglücklich! Das Geheimnis: Ein detailliert ausgechecktes Set, das von professionellen Musikern im authentischen Seeed-Line-Up mit einer an Gnadenlosigkeit grenzenden Mischung aus Leidenschaft, Groove und mitreißender Spielfreude auf die Bühne gebracht wird. „Ding“, „Stadtaffe“, „Alles Neu“, „Aufsteh´n“ oder Blockbuster wie „Augenbling“ – die Band, selbst riesengroße Fans des Originals, kreieren mit merklicher Freude den ein oder anderen Live-Remix und zelebrieren jede Nummer mit absoluter Hingabe. Noch Fragen? Hingehen!

Wie gehabt lautet das Motto für beide Veranstaltungen live, umsonst und draußen.

Der Eintritt ist frei dank der großartigen Unterstützung durch die Sparkasse Hochsauerland, Egger, die Stadtwerke Brilon, Germeta, die Warsteiner Brauerei und Peter Bergmann. Kühle Getränke vom Team Oliver Czwikla-Werner und Leckereien aus dem Genuss-Truck vom Michael Ester zur Musik versprechen zwei wunderbare Musiksommerabende.

