Brilon: Kindertheater „Das Elefantenkind“ im Museumsgarten am Mittwoch, 17. Juli 2023 um 15.00 Uhr

Kindertheater „Das Elefantenkind“ im Museumsgarten – Brilon Kultour lädt alle Zuschauende ab 4 Jahren ein

Im Rahmen von Brilon Open Air 2023 lädt Brilon Kultour in den Garten am Museum Haus Hövener ein. Am Mittwoch, 17. Juli 2023 um 15.00 Uhr ist das Theater Töfte mit dem Stück „Das Elefantenkind“ in Brilon zu Gast – eine Geschichte aus Afrika von Rudyard Kipling mit Schauspiel, Figuren und Musik.

Vor langen, langen Jahren, als die Elefanten noch keinen Rüssel hatten, lebte ein Elefantenkind, das war voll unersättlicher Neugier und stellte immerfort Fragen nach allem, was es sah oder hörte oder fühlte oder roch oder berührte. Seinen Eltern und Geschwistern, dem fedrigen Onkel Strauß, der großen Tante Giraffe und der breiten Tante Nilpferd, dem haarigen Onkel Pavian, dem bunten Vogel Kolokolo und der scheckigen Riesenschlange wurde das ständige „Wer?…Wie?…Was?…Wieso?…Weshalb?…Warum?“ des wissbegierigen Elefantenkindes schon bald zu viel. Am liebsten hätten sie sich Bananen oder Kokosnüsse in ihre Ohren gestopft. Also machte sich der kleine und doch so mutige Elefant ganz allein auf eine große Reise durch das faszinierende Afrika. Das war natürlich nicht ganz ungefährlich, vor allem, weil er unbedingt wissen wollte, was das Krokodil zu Mittag isst. Und so ein Krokodil hat ein ganz schön großes Maul!

Die Geschichte wird vom Theater Töfte spannend, voller Überraschungen und mit viel Musik dargestellt. Dank der Unterstützung durch die Volksbank Brilon, dem Museum Haus Hövener, dem Kultursekretariat Gütersloh sowie dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW ist der Eintritt frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: „Das Elefantenkind“ mit dem Theater Töfte bei Brilon Kultour

Fotorecht:©Ralf Kiekhöfer