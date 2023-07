Ein erster Schritt ist getan – Neuer Funkturmmast an der Bahntrasse Gudenhagen/Pulvermühle aufgestellt

Mobilfunknetz ausbauen

In großen Teilen von Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle ist ein äußerst schlechtes Mobilfunknetz. Ein erster Schritt ist getan. Vor einigen Wochen wurde ein neuer Funkturmmast an der Bahntrasse Gudenhagen/Pulvermühle aufgestellt. Die Technik, so der Betreiber, soll in Kürze installiert werden. „Ich hoffe, dass dieser Mast dann auch den Bereich Hängeberg mit abdeckt, damit hier nicht in unmittelbarer Wohnbebauung ein Funkmast gebaut wird. Vernünftig wäre auch, wenn sich andere Mobilfunkbetreiber an den Funkmasten an den Bahngleisen „dranhängen“ würden, so Wolfgang Diekmann.

Um Petersborn besser mit Mobilfunk auszustatten, hat der Ortsvorsteher bereits vor längerer Zeit einen Mobilfunkmasten im Bereich des Poppenberges –Bereich Skihütte- vorgeschlagen, weit weg von der Wohnbebauung.

Diese Forderung wird auch untermauert durch die Prüfung/Untersuchung des Mobilfunkkoordinators des Hochsauerlandkreises. Das Messergebnis in großen Bereichen von Petersborn war sehr negativ. Auch am Poppenberg könnte man ja den bereits vorhandenen Masten mitnutzen. Hier laufen bereits seit Längerem Gespräche, so Diekmann

_____________________

Bild: zeigt den bereits vorhandenen Funkturmmasten im Bereich Skihütte

Bericht/Foto:Dorfgemeinschaft