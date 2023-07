Herausforderung, Spannung und Spektakel pur : Winterberg ist Etappen-Ziel der Deutschland Tour 2023

Anspruchsvolle Bergetappe führt am 25. August durch das Sauerland / Tourismus-Destination Winterberg freut sich auf Ereignis / Helfer-Akquise läuft

Winterberg. Es sind die Bergetappen, die den Reiz des Radsportes bei großen Rundfahrten ausmachen. Am Berg trennt sich die Spreu vom Weizen im Profi-Radsport wie zuletzt bei der Tour de France wieder eindrucksvoll belegt. Dies wird auch bei der Deutschland Tour 2023 so sein. Und Winterberg ist auf dem Weg zum Gesamtsieg ein wichtiger Meilenstein. Warum? Weil Winterberg Zielort der 2. Etappe am 25. August 2023 ist und die Pedaleure auf dem Weg von Kassel zum Ziel im Zentrum Winterbergs insgesamt stolze 2310 Höhenmeter zu bewältigen haben. Für Radsport-Fans und die, die es noch werden möchten, ist diese Etappe der Deutschland Tour durch weite Teile des Sauerlandes mit dem Höhepunkt in Winterberg eine perfekte Gelegenheit, Radsport pur zu genießen. Wer nicht nur als Zuschauer dabei sein, sondern aktiv am Erfolg des Radsport-Events mitwirken möchte, ist als Helferin oder Helfer an der Strecke willkommen. Auch das Rahmenprogramm kann sich mit ExpoTour, Fahrer-Lager und Radsport-Angeboten sehen lassen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir bei der Deutschland Tour eine tragende Rolle als Zielort spielen werden“. Als touristisch sehr beliebte Rad-Destination in Deutschland haben wir damit eine wunderbare Gelegenheit, uns zu präsentieren. Und wir freuen uns natürlich auf Radsport der Extraklasse mit einem spannenden Zielsprint mitten in der Stadt, sagt Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH. Glaubt man den Expertinnen und Experten, werden vor allem die so genannten Klassikerfahrer nationaler und internationaler Top-Teams mit ihrer Angriffslust im Sauerland für Tempo und packende Duelle sorgen. Neben dem sicherlich spektakulären Zielsprint darf sich das Publikum am Renntag ab 12 Uhr auch auf ein attraktives Expo-Areal rund um das Hotel Brabander mit namhaften Herstellern und Marken aus der Rad-Branche sowie auf interessierte Einblicke in das Fahrerlager direkt im Zielbereich freuen. In der Team-Area am Rathaus werden die Team-Busse zu bestaunen sein. Und das i-Tüpfelchen: Zuschauer haben sogar die Möglichkeit, sich das Fahrerfeld in Winterberg gleich zweimal anzuschauen. Einmal im Verlauf der Schlussrunde zum Beispiel am Herrloh, um dann direkt zum Ziel zu pilgern und den Sprint zu verfolgen. Dies gibt es nicht so häufig bei den großen Rundfahrten national wie international.

Hobby-Rennen für Kinder und Tour für Radfans

Kinder und Jugendliche nicht nur für das Radfahren, sondern auch für mehr Sport und Bewegung zu begeistern, steht im Fokus der „kinder Joy of Moving mini tour“. Für Kinder von zwei bis fünf Jahren findet direkt im Zieleinlauf ein Mini-Laufradrennen statt. Auf den letzten 100 Metern der Profistrecke steht der Spaß im Vordergrund. Jedes Kind gewinnt und erhält im Ziel eine Überraschung. Für die größeren Kids zwischen sechs und zwölf Jahren geht es mit dem Fahrrad einmal durch die Innenstadt. Auf der gut 2 km langen Paradestrecke geht es gemütlich (kein Zeitfahren) über Teile der Profistrecke hinein ins Ziel. Somit können auch die Kinder eine ganz besondere Atmosphäre auf den Spuren der Profis miterleben. Eine besondere Ausfahrt für Radfahrer (Gravel-/Mountainbike) bietet die TK Ride Tour. Um 13 Uhr geht es gemäßigt auf die rund 12 km lange Strecke

rund um die St. Georg Schanze in Richtung Kuhlenberg. Die geführte Tour dauert rund 90 Minuten, ist kostenfrei und kann mit dem eigenen Rad oder mit einem Leihrad gefahren werden. Für diese drei Angebote sind jeweils Anmeldungen notwendig, weitere Infos dazu gibt es unter www.winterberg.de/deutschlandtour.

Hochspannung verspricht die Zielrunde der 2. Etappe! Sie führt von Altastenberg vorbei am Erlebnisberg Kappe durch den Herrlohtunnel und über die Kreisverkehre vorbei an der Ruhrquelle hinunter nach Elkeringhausen.

Aus dem Orketal geht es dann steil hinauf nach Winterberg und dort führen die letzten Meter über die Bahnhofstraße, die Brücke am E-Center zur Zielgeraden am Waltenberg. In Höhe des Hotel Brabander wird ein spektakulärer Zielsprint erwartet. Wer fast hautnah am Geschehen sein will, sollte also am Renntag am Waltenberg stehen! „Wir haben mit der Austragung der Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr unsere Radsportbegeisterung, aber auch unsere Professionalität unter Beweis gestellt und freuen uns jetzt riesig auf diese international beachtete Veranstaltung, die den Schwung der Tour de France im Rücken hat. Besonders für die Zuschauer vor Ort wird das ein einmaliges Erlebnis“, so Winfried Borgmann.

Intensive Vorbereitungen seit Wochen / Online-Anmeldung für Helfer

Seit Wochen ist das motivierte WTW-Team bereits intensiv mit der Vorbereitung befasst und hat gemeinsam mit dem Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr und Straßenverkehrsbehörde sowie weiteren Partnern entsprechende Vorbereitungen getroffen, die nun auf die Zielgerade gehen. Ein wichtiger Eckpfeiler ist ein starkes Helfer-Team. Schon zur Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr war eine große Helferschar mit Eifer und Freude dabei. Und auch für diese Veranstaltung gibt es schon eine beachtliche Helferliste. „Wir suchen noch einige Streckenposten und Helfende für den Aufbau“, so Marius Tampier, Eventmanager der WTW. „Die Streckenposten werden etwa 2 Stunden im Einsatz sein, während die Helfer im Start-Ziel-Bereich den ganzen Tag aktiv sind. Diese Gelegenheit bietet die Chance, die Profi-Radsportler hautnah zu erleben. Auch Vereine sind herzlich eingeladen, sich als Gruppe zu melden.“ Eine Anmeldung kann online unter winterberg.de/helfer erfolgen. Bei Fragen steht das Organisationsteam gerne zur Verfügung.

Winterberg war bereits im Jahr 2008 Gastgeber für die Deutschland Tour. 2023 ist sie Deutschlands einziges Etappenrennen der Männerelite. Insgesamt 20 Teams mit 120 Profis werden vom 23. August bis zum Finale in Bremen um Etappensiege und den Gesamtsieg kämpfen. Zehn Teams aus der WorldTour sind dabei, darunter das deutsche Elite-Team Bora – hansgrohe. Die Tour bietet auch deutschen Profis aus sechs Mannschaften der zweiten Liga sowie vier deutschen Continental Teams eine Bühne, um sich mit den Besten zu messen. Mit dabei das heimische Team Saris Rouvy Sauerland Team aus Eslohe. Ein Grund mehr also, an der Strecke kräftig für Stimmung zu sorgen. „Das Sauerland ist wortwörtlich ein Höhepunkt der Strecke. Mit ihren vielen Anstiegen bietet die Region die perfekte Kulisse für ein interessantes und spannendes Radrennen. Dazu treffen wir in Winterberg auf eine sportbegeisterte Partnerstadt mit großer Event- und Renn-Erfahrung“, sagt Matthias Pietsch, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports als Veranstalter der Tour.

Als aktiver Radsportler und Fan der Szene blickt auch Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann mit viel Vorfreude auf das Radsport-Ereignis in seiner Stadt: „15 Jahre nach dem letzten Stopp heißt es erneut: Winterberg ist Gastgeber der Deutschland Tour! Winterberg ist eine Sport-Stadt und das nicht nur im Winter. Das Radfahren wird bei uns auf jedem Terrain großgeschrieben, ob bei entspannten Genusstouren unserer Gäste auf dem E-Bike, Downhill-Action im Bikepark oder den spannenden Profi-Rennen.“

Arnsberg-Neheim Startort der 3. Etappe

Nach einer Nacht Erholung geht es für die Radprofis am 26. August direkt weiter im Sauerland. Am Neheimer Markt erfolgt der Start der 3. Etappe, die über 174 Kilometer nach Essen führt. Und noch ein Tipp für Radsport-Fans und die, die es spätestens bei der Deutschland Tour noch werden: Am 17. September steigt erneut die Sauerland-Rundfahrt von Arnsberg-Neheim nach Winterberg zum Kahlen Asten über knapp 200 Kilometer.

Weitere Infos dazu sowie zur Deutschland Tour finden Interessierte unter www.winterberg.de/deutschlandtour sowie unter www.deutschland-tour.com.

Info-Box zur Deutschland Tour 2023:

Im Rahmen des Profiradrennens wird es am 25. August zu folgenden zeitlich begrenzten Straßensperrungen von maximal 35 Minuten kommen: Strecke zwischen Altastenberg (ab 15:45 Uhr), Winterberg (Bundesstraße 480 ab ca. 16:00 Uhr) und Elkeringhausen (Ortsdurchfahrt ab ca. 16:15 Uhr). Betroffen ist dann auch der Transitverkehr aus den Richtungen Niedersfeld, Züschen und Neuastenberg (B480 & 236). Die rund halbstündige Sperrung betrifft ab ca. 16:20 Uhr in der Innenstadt die Zufahrt zum Dumelgebiet und die Bahnhofstraße (mit Zufahrten Orkestraße, Forsthausweg, Neue Mitte).

Folgende Abschnitte werden voll gesperrt: 12 bis 17 Uhr Am Waltenberg (ab Uppu bis Hotel Schneider aufwärts) und unterer Fichtenweg (bis Einmündung Schneilstraße); 7 bis 20 Uhr Oberer Waltenberg ab Hotel Schneider aufwärts bis zur Einmündung Fichtenweg und Bundesstraße. Rettungswege werden zu jeder Zeit freigehalten. Im Notfall können also Rettungswagen oder Feuerwehr jederzeit auch an die im Sperrbereich liegenden Gebäude anfahren.

Die Wohngebiete Buchenweg, Kiefernweg, Erlenweg und oberer Fichtenweg können über die Zufahrt B480/236-Schneilstraße (Big Mountain) angefahren werden. Im Zuge der Veranstaltung werden an unterschiedlichen Stellen Halteverbote eingerichtet. Fußgänger haben weitestgehend keine Einschränkungen. Ausführliche Informationen und alle Sperrhinweise gibt es auf www.winterberg.de/deutschlandtour.

Das Ordnungsamt der Stadt Winterberg sowie die Winterberg Touristik und Wirtschaft laden am Freitag, 11. August, um 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung für Anlieger in den Ratssaal des Rathauses in Winterberg ein. Die bewährte Bürgerhotline ist unter 02981/925010 im Vorfeld, während und nach der Veranstaltung geschaltet.

Interessierte Helferinnen und Helfer können sich unter winterberg.de/helfer informieren und melden.

Detaillierte Infos zur Deutschland Tour gibt es unter www.winterberg.de/deutschlandtour.

Quelle: Redaktionsbüro Textzeit | Ralf Hermann | Holtener Weg 21 | 59955 Winterberg

Bild: Die Deutschland Tour 2023 macht am 25. August Station in Winterberg mit einer spannenden Bergankunft. Fotocredit:©Deutschland Tour – Marcel Hilger