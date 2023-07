„Jump or Leave“: Großes Lob für neue Bikepark-Strecken – Fünfte Saison – MTB ZONE Bikepark Willingen wird immer vielfältiger

„Die machen echt Spaß!“, „Ihr übertrefft euch selber!“, „Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung!“ Die Besucher halten nicht zurück mit ihren Urteilen über die Strecken im Bikepark – positiv wie negativ. Die beiden neuen Lines im MTB ZONE Bikepark allerdings kommen durchweg positiv an. Das neue After Work Biking wendet sich an Besucher aus dem näheren Umkreis.

Mit dieser Ergänzung am Köhlerhagen löst der Bikepark sein Versprechen ein, etwas für die Fortgeschritteneren zu tun. Vom unteren Ende der Freeride bis runter zur K1 Hütte schlängeln sich zwei neue Lines. Die „Jump or Leave“ ist ein schwarzer und wirklich schwerer Streckenabschnitt: mit weiten Gaps, einem steilem Wall-Ride, einem Boner Log (schmale, steile Absprungrampe) und anspruchsvollen Tables. Direkt nebenan liegt die „Lower Freeride“. Mit ihren flowigen Anliegerkurven, Tables und Drops in unterschiedlichen Größen,ist sie eine passende Ergänzung zur darüber liegenden Freeride-Strecke. Die Tables können gesprungen oder überrollt, die Drops umfahren werden. Das macht den mittelschweren Charakter aus. Beide Strecken sind sowohl von der Freeride als auch von den Flow Trails aus zu erreichen.

Erfahrene Bikeparkbesucher wünschen sich Anspruch und Vielfalt

Bereits Anfang Juni haben die ersten Mountainbiker sie getestet und andere neugierig gemacht. Seitdem bekommt die Seilbahngesellschaft fast durchweg positive Rückmeldungen. Nachdem anfangs zwei anfängertaugliche Strecken gebaut wurden, warteten die erfahrenen Bikeparkbesucher ungeduldig auf anspruchsvollere Strecken. Diesen Wünschen kommt der Bikepark seit etwa zwei Jahren nach.

Nachdem zunächst der anspruchsvolle Enduro-Trail für das Befahren auch außerhalb des Bike Festivals genehmigt wurde, folgte im vergangenen Sommer der Komplett-Umbau der Freeride bis runter zum Waldhotel sowie der Umbau der ehemaligen Four-Cross-Strecke unterhalb der Downhill zu einer Jump Line. Nun kommen aktuell die beiden neuen Lines am Köhlerhagen hinzu. Eine Aufwertung des Fahrerlebnisses ist auch die neue Umfahrung am Waldhotel. Am Ende der Freeride muss der Mountainbiker nicht mehr über den Parkplatz, sondern kann diesen auf einem kleinen, attraktiven Streckenabschnitt umrunden.

Anspruchsvolle Strecken passen auch ins Familienkonzept

Der Bikepark Willingen ist ein ausgesprochener Familien-Bikepark. Die neuen, anspruchsvolleren Strecken widersprechen dieser Ausrichtung nicht. Im Gegenteil, Angebote für Kinder im Alter von etwa fünf Jahren bis hin zu erwachsenen Anfängern, Fortgeschrittenen und Profis sind genau das, was eine Familie braucht, um einen aktiven Tag im Bikepark zu erleben.

Im Sommer nach der Arbeit rauf aufs Bike

Neu ist auch das After Work Biking während der zwei Sommermonate Juli und August. Jeweils mittwochs läuft der Lift am Köhlerhagen bis 19 statt bis 17 Uhr. Das After-Work-Ticket von 15 bis 19 Uhr gibt es zum Vorzugspreis von 26 Euro und 18 Euro für Kinder. Das Angebot ist ein kleines Dankeschön an die Besucher aus dem näheren Umkreis. „Mit einer Anfahrt von bis zu einer Stunde schafft man nach der Arbeit recht gut noch ein paar Fahrten und kann dann noch ganz entspannt den Abend auf der Terrasse einer Gastronomie ausklingen lassen“, ist Jörg Wilke, Geschäftsführer der Ettelsberg Seilbahn überzeugt. „Ein richtig schönes Sommerangebot bis einschließlich 23. August.“ Für Besitzer von Tageskarten,Mehrtageskarten und Saisontickets sind die zwei zusätzlichen Stunden gratis. Dies kommt Urlaubern, Ausflüglern und Stammgästen zugute.

Bikepark ist wichtige Säule des Themensegments Radfahren

Rund 30.000 Mountainbiker besuchen pro Saison den Bikepark Willingen. Die neuen Strecken dienen weniger der Besuchersteigerung als der fortlaufenden Entwicklung und Qualitätsverbesserung. Weitere Schritte in diese Richtung sind die schrittweise Verlegung der Strecken auf der linken Seite des Ettelsbergs hin zum Köhlerhagen. Dies ist das langfristige Ziel, um das Aufkommen unterschiedlicher touristischer Interessengruppen zu entflechten.

„Der MTB ZONE Bikepark ist ein wichtiger Baustein im Vermarktungskonzept der Urlaubsregion Willingen“, betont Tourismusdirektor Norbert Lopatta. Mountainbiker seienneben Wanderern, Familien und Wintersportlern eine der Hauptzielgruppen des Tourismus. Mit Bikepark, Bike Festival, Vielfältigen Mountainbike-Strecken und künftig auch den Green Trails steht eine besonders große Angebotspalette bereit. Willingen ist Teil der Green Trails, die nach Fertigstellung Europas größtes Trailparknetz bilden sollen. Wenn das Genehmigungsverfahren erfolgreich verläuft, könnte der Bau der Willinger Strecken im Herbst beginnen.

MTB ZONE Bikepark Willingen

10 Strecken

18 km Gesamtlänge

1 Kabinenbahn, 1 Achter-Sessellift

• 2 Flow Country Trails

• Freeri de

• Downhill

• Übungsparcours

• Pumptrack und Pumptrail

• Enduro Trail

• Jump or Leave

• Lower Freeride

www.mtbzone-bikepark.com/willingen

