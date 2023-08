3. + 4. August 2023: Doppelfinale des Briloner Musiksommers – „The Robbie Experience“ und „Limited Edition“ auf dem Marktplatz

Der 24. Briloner MusikSommer, veranstaltet von Brilon Kultour, geht ins Finale. Am Donnerstag, 3. August 2023 auf der Marktplatz-Bühne: THE ROBBIE EXPERIENCE – die beste und angesagteste Robbie Williams Tribute Show in Europa. „Robbie“ wird von Mario Nowack, Gewinner des RTL II Castings „My Name Is“ verkörpert. Mario ist Deutschlands meistgebuchter Robbie Williams Impersonator und mittlerweile weltweit unterwegs. Auch die energetische Live Band hat sich ganz dem Original verschrieben. In Sachen Optik und Sound orientiert sich die 7-köpfige Band zu 100% am Vorbild des britischen Superstars. „The Robbie Experience“ fackeln eine atemberaubend-explosive Show ab und liefern das perfekte „Robbie-Erlebnis“ nach dem Motto in Anlehnung an einen bekannten Hits „Let them entertain you“.

Mitsingen und Mittanzen ist auch am Freitag, 4. August 2023 bei der Band „Limited Edition“ angesagt. Die mitreißende Covershow als Konzert der „Fabulous Music Factory“ bietet einen musikalischen Querschnitt durch die letzten sechs Dekaden der Rock- & Popgeschichte. Ein absolutes Best Of – Konzert mit aufwändigen Kostümen, ausgefeilten Choreografien und hohem Unterhaltungswert. Michael Jackson, P!NK, ABBA, Lady Gaga, Elvis, Kiss, Falco, Queen, Amy Winehouse, die Neue Deutsche Welle, die Rocky Horror Picture Show und viele mehr werden live und in Farbe auf die Bühne gebracht und laden zum Mitfeiern und Mittanzen ein. Begleitet wird die Show von langjährig erfahrenen Profimusikern unter musikalischer Leitung des weltweit agierenden Tourmusikers Michael Meier.

Beide Veranstaltungen starten um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt dank der Unterstützung durch die Warsteiner Brauerei, die Firma Egger, Germeta, die Sparkasse Hochsauerland, Peter Bergmann und die Stadtwerke Brilon. Die Teams von Oliver Czwikla-Werner und um Michael Ester vom Genuss-Truck halten Getränke und Speisen bereit. Finale – live, umsonst & draußen!