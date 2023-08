Freizeit-, Bildungs- und Schulungsangebote der Josefsheim gGmbH wächst rasant: Erstmals drei Kataloge für das 2. Halbjahr 2023

Vom Tanzen bis hin zum Rechte-ABC: Immer mehr Angebote bedeuten immer mehr Teilhabe

Bigge/Lipperode/Sundern. Egal in welchem Bereich der Josefsheim gGmbH: Das Freizeit-, Bildungs- und Schulungsangebot ist in den vergangenen Jahren ganz schön gewachsen und spiegelt gelebte Teilhabe wider. Immer umfangreicher wurde der halbjährlich erscheinende Katalog und darum gibt es jetzt eine Neuerung: Erstmals sind für das zweite Halbjahr 2023 drei Kataloge für die Bereiche Werkstatt, Wohnen und Jovita (Ambulant betreutes Wohnen) erschienen. Die Angebote starten im August, Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Dabei sind alle regionalen Standorte vertreten (Bigge, Sundern und Lipperode) und die Angebote sind in Leichter Sprache verfasst. Neben dem Druckformat, das an vielen Stellen in den jeweiligen Bereichen ausliegt, wurden alle Kataloge auch als E-Mail verschickt und die Angebote sind auf den barrierefreien Informationssystemen, den CABitos, sowie über Social Media einsehbar. Drei Mitarbeiterinnen aus dem Redaktionsteam stellen ihre Kataloge darüber hinaus in einem internen Video vor.

„Mit den differenzierten Freizeit- und Schulungskatalogen für das Ambulant Betreute Wohnen sowie die besonderen Wohnformen schaffen wir erstmalig unterschiedliche Teilhabeangebote für unsere Leistungsnehmer/innen, so dass die zahlreichen Interessen und Assistenzbedarfe besser Berücksichtigung finden können“, sagt Janine Rottler, pädagogische Geschäftsführerin der Josefsheim gGmbH. Aufgeteilt sind die verschiedenen Angebote hier nach den Bereichen Handlungs-Kompetenz, Sport und Bewegung, Kunst und Musik sowie Natur und Kultur und Sozialraum. Es geht zum Beispiel um ein positives Selbstbild oder aber es kommt auch ein Esel zu Besuch – zum Streicheln, Füttern und Fotografieren. Es wird getanzt oder fotografiert und vieles mehr: Stolze 92 Kurse stehen an allen Standorten zur Auswahl. Für das Ambulant Betreute Wohnen der Jovita, das erstmals mehr als 20 eigene Angebote vorhält, sind neben Vorträgen etwa zum Rechte-ABC im Alltag und vielem mehr, vor allem auch reichlich gemeinsame Unternehmungen wie Ausflüge, Picknick oder Backen im neuen Programm enthalten.

Speziell auf die Arbeitswelt ist die dritte Publikation voller spannender Kurse abgestimmt:

„Der neue Bildungskatalog der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, kurz WfbM, schafft insbesondere Teilhabeangebote für unsere Beschäftigten im Sinne der Teilhabe am Arbeitsleben, so dass eine Fokussierung auf erforderliche Bildungsangebote im Beschäftigungskontext der WfbM angeboten und weiterentwickelt wird“, ergänzt Janine Rottler. Ob Stressbewältigung, Leichte Sprache oder Verkehrssicherheitstraining und digitale Teilhabe: Insgesamt 72 Angebote an beiden Standorten in Bigge und Lipperode werden in den verschiedenen Teilbereichen, von kognitivem Lernen über Sport und Entspannung bis hin zur Berufsqualifizierung, angeboten.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) fordert Einrichtungen wie die Josefsheim gGmbH ausdrücklich auf, Menschen mit Behinderungen zu bilden und ihnen bestmöglich Teilhabe und Inklusion im sozialen Raum, das heißt, dort, wo sie leben, wohnen und arbeiten, zu ermöglichen. „Wir kooperieren bereits mit der VHS, dem Kneippverein und mit der HSK-Musikschule. Viele weitere Angebote werden in den nächsten Jahren sicher angestoßen, das ist unser unbedingtes Ziel“, sagt Janine Rottler. Für die Zukunft sollen verstärkt weitere Kooperationspartner mit ins Boot genommen werden.

An den Angeboten der Kataloge können alle teilnehmen, die im Josefsheim leben und arbeiten. Interessierte können einen oder auch alle drei Kataloge digital beim Josefsheim anfordern: [email protected]

Hintergrund: Josefsheim gGmbH

Sowohl das Berufsbildungswerk Bigge, das Heinrich-Sommer-Berufskolleg, die Werkstätten für behinderte Menschen in Bigge und Lipperode, die ambulanten und besonderen Wohnangebote an drei Standorten im Hochsauerlandkreis und Kreis Soest, die Heilpädagogische Kindertagesstätte Sonnenschein sowie der Franziskushof als Ausbildungs- und Werkstattbetrieb gehören zum Gesamtunternehmen Josefsheim gGmbH als führender Inklusions-Dienstleister in Südwestfalen für Menschen mit Körper-, Lern-, Sinnes-, psychischen, geistigen und Mehrfachbehinderungen sowie für Menschen, die kurzfristig oder dauerhaft einen besonderen Unterstützungsbedarf haben. An den Unternehmens-Standorten in Olsberg-Bigge, Lippstadt-Lipperode und Sundern werden mehr als 800 Menschen jeden Alters begleitet, ihre Chancen und Möglichkeiten zur Teilhabe und Inklusion in der Mitte der Gesellschaft zu verwirklichen. Im Mittelpunkt steht hierbei immer der einzelne Mensch mit seinen individuellen Vorstellungen und Zielen, sowohl für die Beschäftigten, Mitarbeitenden, Bewohner:innen als auch den Mitwirkungsgremien der verschiedenen Unternehmensbereiche sowie den beiden Fördervereinen in Lipperode und Bigge. Denn nur gemeinsam wird das gesellschaftliche Ziel erreicht, das jeder Mensch mit Behinderung genauso leben kann, wie jeder andere Mensch.

