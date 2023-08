Ge(h)denken: Wiese weist auf Veranstaltungsreihe der Deutsche Kriegsgräberfürsorge hin

Ge(h)denken: Wiese weist auf Veranstaltungsreihe der Deutsche Kriegsgräberfürsorge hin

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. will im September die Geschichten hinter den über 2.100 Kriegsgräberstätten im Bundesland in den Mittelpunkt rücken und ruft zum „Ge(h)denken!“ in einem „Monat des Kriegsgrabes“ auf. Durch Führungen, Vorträge und Mitmachaktionen sollen die Kriegsgräberstätten als Gedenk- und Erinnerungsorte neu entdeckt werden.

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese begrüßt den Aufruf des Volksbundes: „Mit der Veranstaltungsreihe im September rückt der Volksbund die Kriegsgräber in NRW in den Mittelpunkt und damit auch das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt. Das ist nicht nur eine wichtige Aufgabe, sondern heute weiterhin besonders relevant. Die Schicksale und Erinnerungen hinter den Kriegsgräbern können uns gesellschaftliche Themen und Fragestellungen eröffnen, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Die Führung durch den Friedhof für die Opfer der NS-„Euthanasie“ in Marsberg wird sicherlich auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten.“

Am 10. September 2023 findet um 15 Uhr in Kooperation mit der LWL-Klinik Marsberg eine Führung über den Friedhof für die Opfer der NS-„Euthanasie“ in Marsberg statt. Weitere Informationen zum ganzen Programm im September können online abgerufen werden:

https://www.volksbund.de/aktuell/mediathek/detail/flyer-gehdenken-monat-des-kriegsgrabs-im-september-2023

_____________________

Quelle: Team Dirk Wiese MdB

Fotocredit:©Dirk Wiese