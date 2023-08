Caritas Brilon-Winterberg: Inklusion am Arbeitsplatz hautnah erleben: Ein Tag der offenen Tür mit besonderen Einblicken

David Keitsch von Liquid Life, dem Premium Fahrrad- und E-Bike Shop in Brilon, lieferte das passende Praxisbeispiel dafür: in seinem Team arbeiten zwei Werkstattbeschäftigte. Sie haben dort einen sogenannten „Außenarbeitsplatz“ außerhalb der Werkstatt und können so Erfahrungen auf dem ersten Arbeitsmarkt sammeln.

Inklusion und Integration von geeigneten Werkstattbeschäftigten in den ersten Arbeitsmarkt ist ein wesentliches Ziel der Werkstattarbeit. Für Werkstattbeschäftigte, die aufgrund ihrer Beeinträchtigungen nicht außerhalb der Werkstätten arbeiten können, bietet die Werkstatt Teilhabe an Arbeit an angepassten Arbeitsplätzen an. „Das Thema Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist ein ganz konkreter Beitrag der Solidarität und der Zukunftsorientierung in unserer Gesellschaft“, erläuterte Heinz-Georg Eirund, Vorstand des Caritasverbandes Brilon.

Werkstattrundgänge und weiteres Programm

Bevor um 12 Uhr die Türen für Angehörige und Besucher geöffnet wurden, folgte im Anschluss an die angeregte Podiumsdiskussion noch ein Werkstattrundgang für die Unternehmer aus der Region. Sie schauten sich die unterschiedlichen Produktionsbereiche an und konnten vor Ort mit den Beschäftigten sprechen. In der ungezwungenen Atmosphäre wurden Nachfragen ausführlich beantwortet und Beispiele gezeigt, wie gewünschte Produkte aussehen können.

Bei herrlichem Wetter verlagerte sich die Veranstaltung im Anschluss nach draußen. Hier gab es reichlich Verpflegung und viele Spiele, die von den Beschäftigten für den Tag der offenen Tür extra gebaut und erprobt wurden. Weitere Werkstattrundgänge wurden für alle Interessierten und Angehörigen in regelmäßigen Abständen angeboten. Der Tag der offenen Tür in der Werkstatt St. Martin war für alle Beteiligten ein voller Erfolg und bildet einen bemerkenswerten Meilenstein in der Geschichte des Caritasverbandes Brilon.

_____________________

Quelle: Carla Wengeler, Presse, Caritasverband Brilon e.V.

Bild: Mit viel Freude nahmen Werkstattbeschäftigte und Mitarbeiter*innen der Caritas Brilon am Tag der offenen Tür zum 10-jährigen Bestehen der Zweigwerkstatt St. Martin in Winterberg teil.

Fotocredit:©Caritasverband Brilon e.V.