Jacka Pfeifer (geb. Lölling) will‘s wieder wissen – Noch mehr Lust auf Start bei Heim-WM 2024 in Winterberg!

Jacka Pfeifer (geb. Lölling) will‘s wieder wissen „Sensationelles WM-Silber von 2015 macht noch mehr Lust auf Start bei Heim-WM 2024“

Winterberg. (ske) Nach der „schwierigen letzten Saison“ will Jacka Pfeifer (geb. Lölling) wieder voll angreifen. Im Gespräch mit dem Sportzentrum Winterberg (SZW) nennt die Skeleton-Pilotin der RSG Hochsauerland die Nominierung für das Skeleton-Weltcupteam und die Teilnahme an der Heim-WM 2024 in Winterberg als große Ziele für die neue Saison. Um diese zu erreichen, arbeitet sie intensiv und mit „großer Motivation“ daran, ihre obligatorischen Startrückstände zu reduzieren.

SZW: Schlank und rank, voller Tatendrang: So präsentiert sich Jacka Pfeifer (geb. Lölling) beim Training mit Sportwissenschaftler Dr. Tobias Alt vom Olympiastützpunkt Dortmund in der Winterberger VELTINS-EisArena. Unser Eindruck: Die Skeleton-Pilotin will es in dieser Saison mit der Heim-WM 2024 als Höhepunkt wieder wissen und voll angreifen …

Pfeifer: Ja, auf jeden Fall. Die Heim-WM ist mein großes Ziel. Gerade nach der letzten Saison ist die Motivation groß, in diesem Winter noch mal anzugreifen.

SZW: Lass uns auf die letzte Saison zu sprechen kommen. Du hast den Intercontinentalcup (ICC) gewonnen, bist dann doch noch zur WM nach St. Moritz gefahren und hast Rang sieben belegt. Wie lautet Dein Fazit und welche Konsequenzen ziehst Du?

Pfeifer: Die letzte Saison war schwierig, aber am Ende habe ich das Beste daraus gemacht. Es war nicht alles schlecht, gerade für den Materialbereich und für die Fahrentwicklung. Ich hatte schon mehr Zeit als im Weltcup, gerade fürs Training. Für Testfahrten war ich viel in Winterberg. Aber trotzdem war es nicht das, was ich wollte. Am Anfang war es schon bitter, nicht im Weltcup zu starten. Auch weil es in der Selektion so knapp war. Am Ende war es eine völlig nachvollziehbare Entscheidung, die die Trainer getroffen haben. Es hat einfach nicht gereicht am Start. Die WM war solide und ein guter Abschluss. Ich habe das rausgeholt, was zu diesem Zeitpunkt möglich war. Mit vielen konstant guten Fahrten, mit dem Startrückstand war aber einfach nicht mehr möglich. Und genau deswegen bin ich motiviert, mich hier zu verbessern. Ich trainiere regelmäßig mit Tobias Alt. Im letzten Jahr habe ich das Trainerteam umgestellt. Ich hoffe, dass es am Start weiter nach vorn geht. Genau das muss man hier in Winterberg, wenn man vorn dabei sein will.