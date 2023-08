Hier finden Sie die besten Veranstaltungen & Events in Brilon und Umgebung im Monat September 2023

Hier präsentieren wir Ihnen Anregungen und Ideen für den Monat Septembern Brilon und Umgebung

Bereits am 01.09.2023 starten wir mit dem 34. Altstadtfest in Brilon in den Monat September. Vom 01.09. – 03.09.2023 steht die Briloner Innenstadt rund um den Marktplatz/ Fußgängerzone unter dem Motto „ ..weil Heimat so viel Freude macht“. Das Altstadtfest beginnt am Freitag um 16.00 Uhr mit dem Volksbank Firmenlauf, ab 20.00 Uhr findet die After-Run-Party mit DJ Schneidvoll auf dem Marktplatz statt.

_____________________

Am Samstag, wird der Marktplatz mit der Reihe „Summer in the City“ von 10.30 – 12.30 Uhr musikalisch untermalt. Im Anschluss daran ist ab 13.30 Uhr die Gelegenheit, die offene Tanzfläche von Briloner Tanzbegeisterten im Rahmen des Sauerland Hop zu bestaunen. Diese laden aber auch ebenso die Besucher zum selber mittanzen ein. Um 20.00 Uhr lässt die Band Rox „Tribute to Roxette und 80´s“ auf dem Marktplatz den Abend ausklingen. Shoppingbegeisterte können am Samstag bis 18.00 Uhr und am Sonntag, den 03.09.2023 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Geschäfte besuchen.

_____________________

In Rösenbeck kommen Weinfans auf Ihre Kosten. Der Chor „AufTakt“ lädt am 02.09.2023, ab 15.00 Uhr am Kilian-Kirchhoff-Haus zu Kaffee und Kuchen, leckeren Winzerweinen, typischen Weinspeisen, musikalischen Kostproben und weiteren Highlights ein.

_____________________

Ein Blues- und Rockkonzert der besonderen Art können die Besucher am 02.09.2023 im Kultur & Eventbahnhof „Linie73“ in Olsberg-Bigge erwarten. Die PEEWEE BLUESGANG aus Iserlohn, bekannt nicht zuletzt durch ihren legendären Auftritt 1982 im Rockpalast, spielt Rhythm & Blues in reinster Form. Das Motto der Band lautet: GIVE ME YOUR SOUL AND I GIVE YOU MY BLUES…. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in beiden Geschäftsstellen.

_____________________

Am Dienstag, 05.09.2023, rauscht um 20.00 Uhr das westfälische Landestheater Castrop-Rauxel mit dem „Elektrolurch im Sonderzug“ durch das Bürgerzentrum Kolpinghaus. Eintrittskarten können in der Geschäftsstelle in Brilon oder an der Abendkasse erworben werden. Eintrittspreis je nach Kategorie zwischen 19,-€ und 29,-€.

_____________________

Musikalisch geht es am Mittwoch 06.09,2023 um 19.00 Uhr mit der Reihe „Musik am Mittwoch“ und dem Auftritt des Männerchor 1868 Brilon im Foyer des Rathaus Brilon direkt weiter. Der Eintritt ist frei.

_____________________

Der Kreisschützenbund lädt ab 08.09.2023 zum Kreisschützenfest nach Olsberg ein. (Brilon-Totallokal.de überträgt LIVE am Sonntag 10.09.2023)

_____________________

Spannend wird es am Donnerstag, 14.09. um 19.30 Uhr mit dem „Kultour Blind Date“: Kunstbewegung geformt – gespielt- gesprochen . Lassen Sie sich überraschen, was bei einem Snack und Getränk so alles passiert. Eintrittskarten können im Vorverkauf für 20,-€ in der Geschäftsstelle in Brilon erworben werden.

_____________________

Am Wochenende 15.09. – 17.09.2023 steht die Olsberger Konzerthalle ganz unter dem Motto: Tanz in der Fläche-Sauerland Hop – „Festivalwochenende Sauerland Hop“ Ein ganzes Wochenende wird getanzt! Workshops rund um die Themen Show – und Gardetanz, HipHop & Streetdance und vieles mehr werden in der Konzerthalle in Olsberg angeboten. Abends wird es bei der Party für alle die Gelegenheit geben, zu tanzen und zu feiern. www.sauerlandhop.de.

_____________________

Bereits zum 67. Mal findet die Michaels Kirmes in Brilon vom 22.09. – 25.09. 2023 statt. Die größte und älteste Innenstadtkirmes im HSK wird am Freitag um 16.00 Uhr mit dem Tag der Kinder durch den Bürgermeister Dr. Christof Bartsch eröffnet. Für alle Kinder heißt es bis 16.30 Uhr freie Fahrt. Um 21.00 Uhr lädt das Höhenfeuerwerk am Kalvarienberg alle Besucher ein, dieses zu bestaunen. Der Kirmestrubel beginnt am Samstag um 14.00 Uhr. Am Sonntag besteht bereits ab 13.00 Uhr die Möglichkeit, die Kirmes zu besuchen. Auch die Geschäfte laden zum verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr zum Besuch ein. Der letzte Tag der Kirmes am Montag startet schon früh um 9.00 Uhr mit dem „traditionellen Handwerkertag“ im Krammarkt- Dreieck (Derkere Mauer, Kirchenstr., Schulstr.).

_____________________

Er ist wieder da! Am Freitag, dem 22.09.2023 lädt „Herr Schröder“ – der staatlich geprüfte Deutschlehrer, mit seiner Tour zum streamenden Klassenzimmer um 20.00 Uhr in die Kur- und Konzerthalle nach Olsberg ein. Beginn ist um 20.00 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf in beiden Geschäftsstellen.

______________________

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Fotocredit: AdobeStock 627410356 / Brisystem