Die 30. Warsteiner Internationale Montgolfiade steht in den Startlöchern

Und auch im Festzelt ist für Unterhaltung gesorgt. Gleich an fünf Abenden stehen Livebands auf der Bühne und am WIM-Mittwoch sorgt ein DJ für Stimmung bei der After Ballooning Party. Der erste Abend beginnt mit der Liveband „DELUXE“ aus Essen, die das Festzelt mit einem Mix aus Kulthits und aktuellen Chartstürmern begeistern wird. Am Samstag bringt die aus dem ZDF Fernsehgarten bekannte Partyband „EMSperlen“ die Gäste in Feierlaune. Mitreißenden Musik und eine einzigartige Stimmung ist dann am Donnerstag mit der Band „Enjoy“ bei der After Work Party angesagt. Am zweiten Wochenende können sich die Gäste auf die abwechslungsreiche Musikgruppe „Marathon“ freuen. Die sechs Musiker aus Münster nehmen das Publikum mit auf deine musikalische Reise durch die letzten drei Jahrezehnte. Am zweiten Samstag sorgt die Siegener Band „UnArt“ mit ihrem rockigen, gefühlvollen, einzigartigen Coversound für das perfekte Finale. Der Eintritt ins Festzelt ist natürlich frei.

Fakten und Preise

Natürlich sind während der Warsteiner Internationalen Montgolfiade Fahrten mit dem Heißluftballon möglich. Die Ballonfahrten kosten pro Person 239 Euro. Bei dem einmaligen Erlebnis erleben Mitfahrer alles vom Aufrüsten des Ballons über die Fahrt und den Blick von oben auf das Sauerland sowie die Landung und natürlich das Abrüsten aus nächster Nähe. Außerdem kann auch mit dem Helikopter die Luft erkundet werden. Der Helikopterflug kostet 65 Euro pro Person. Der VIP-Club Happy Ballooning bietet eine Außenterrasse mit direktem Blick auf den Startplatz sowie den Austausch mit Ballonpiloten zum Ballonfahren und das Erleben der Ballonmassenstart aus nächster Nähe. Hier stehen den ganzen Tag Getränke sowie Kaffee und Kuchen bereit und am Abend gibt es ein reichhaltiges Buffet. Am Sonntag, den 3. September, gibt es im VIP-Club einen reichhaltigen Brunch für die ganze Familie. Regulär kostet der VIP-Club 129 Euro, am Sonntag zum Brunch nur 105 Euro. Der Eintritt zum Montgolfiade-Gelände ist frei, lediglich für den Parkplatz wird pro Fahrzeug eine Gebühr von 7 Euro erhoben.