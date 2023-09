Fahrbahnsanierungen in Ramsbeck, Ostwig, Nuttlar, Velmede, Heringhausen und Obervalme

Asphalt-Arbeiten: Keine Fahrzeuge auf der Fahrbahn abstellen

Bestwig: Damit der Straßenverkehr auch künftig sicher und gut rollt: In der Gemeinde Bestwig starten in Kürze einige Maßnahmen zur Fahrbahnsanierung bzw. -erneuerung.

In vielen Bereichen wird dabei das so genannte DSK-Verfahren angewendet. Die Abkürzung steht für „Dünne Schichten im Kalteinbau“. Dieses Verfahren beseitigt Spurrinnen, erhöht die Griffigkeit, dichtet offene Fahrbahndecken ab und wertet das Erscheinungsbild der Verkehrsfläche auf. Die Vorarbeiten haben bereits begonnen; die eigentliche Fahrbahnsanierung soll dann ab dem 25. September starten. Betroffen sind in Ramsbeck die Straßen Am Eickhagen, Ahornweg und ein Teil der Birkenstraße. In Ostwig wird im oberen Teil der Mallinckrodtstraße gearbeitet, im Steigungsbereich der Straße Am Steinberg in Richtung Kampstraße sowie In der Gasse. In Nuttlar wird auf diese Weise die Mittelstraße saniert und in Velmede die Elisabethstraße.

Schon ab dem 18. September startet im Wohngebiet Westfeld in dem Bereich des Ginsterweges, der noch nicht erneuert worden ist, die Sanierung der Fahrbahn. Dabei wird die schadhafte Deckschicht abgefräst und durch eine neue, elastischere Asphalt-Feinbetonschicht ersetzt. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auf diese Weise auch in Velmede der Schützenplatz, in Heringhausen der Abschnitt der Friedhofstraße außerhalb der Wohnbebauung und in Obervalme die Zuwegung zum Hof Gierse saniert werden.

Die Gemeinde Bestwig bittet darum, keine Fahrzeuge auf der Fahrbahn abzustellen. Zudem ist es möglich, dass Einfahrten für kurze Zeiträume nicht nutzbar sind. Die Gemeinde Bestwig setzt bei möglichen Einschränkungen auf das Verständnis der Verkehrsteilnehmer.

Quelle: Gemeinde Bestwig

Bild: Fräsarbeiten an der Altenbürener Strasse am 07.09.2020

Fotorechte: hdj-lange