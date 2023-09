Geänderte Verkehrsführung zur Michaeliskirmes

Anlässlich der Michaeliskirmes treten im Innenstadtbereich wieder verschiedene Verkehrsbeschränkungen in Kraft.

Brilon: Der gesamte Kirmes- und Krammarktbereich ist ab Dienstag, den 19. September, 13.00 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die folgenden Straßen sind davon betroffen: Derkere Mauer, Derkere Straße, Kirchenstraße, Schulstraße, Steinweg sowie die Strackestraße.

Der Minikreisverkehr Strackestraße ist ab diesem Zeitpunkt halbseitig gesperrt. Aus Richtung Meschede ist keine Einfahrt möglich, die Umleitung erfolgt über die Rochusstraße. Nur aus der Oberen Mauer heraus kann weiterhin in Richtung Meschede gefahren werden.

Anwohner mit Sonderausweis und Lieferanten können den Kirmes- und Krammarktbereich bis zum Beginn der Kirmes nur stark eingeschränkt befahren. Die Anfahrt darf jedoch nur über die Seitenstraßen erfolgen. Der Steinweg kann außerhalb der Veranstaltungszeiten von der Springstraße zur Friedrichstraße überquert werden. Während der Veranstaltungszeiten (Fr. 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr, Sa. 14.00 Uhr bis 02.00 Uhr, So. 13.00 Uhr bis 01.00 Uhr und Mo. 09.00 Uhr bis 24.00 Uhr) ist aber keine Durchfahrt zur Friedrichstraße möglich. Die Durchfahrt Scharfenberger Hof – Kapellenstraße ist dagegen durchgehend gesperrt.

Die Parkplätze am Hallenbad (Derkere Mauer) und am Mistemarkt (Krummestraße) werden ebenfalls gesperrt. Der Parkplatz »Markt« in der Marktstraße wird am Dienstag, den 19. September und am Freitag, den 22. September ab jeweils 22.00 Uhr für den am Folgetag stattfindenden Wochenmarkt gesperrt.

In den folgenden Straßen werden die Einbahnstraßenregelungen vorübergehend aufgehoben: Bahnhofstraße, Friedrichstraße, Kapellenstraße, Königstraße, Niedere Straße und Niedere Mauer. Daneben sind umfangreiche Haltverbote erforderlich. Im Derkerborn, in der Franziskusstraße,

Friedrichstraße, Kapellenstraße, Königstraße, Marktstraße, Strackestraße und in der Rochusstraße werden entsprechende Schilder aufgestellt. Um den fließenden Verkehr aufrecht zu erhalten und die Rettungswege zu garantieren, werden falsch parkende Fahrzeuge abgeschleppt.

Eine wichtige Änderung betrifft die Bushaltestellen. Da die regulären Haltestellen »Markt« nicht bedient werden können, werden sie wie schon bei der letzten Kirmes in die Altenbürener Straße im Bereich des Abzweiges zur Rixener Straße verlegt.

Die aus Richtung Meschede anreisenden Kirmesbesucher werden gebeten, der bereits auf der B 7 aufgestellten Umleitungsbeschilderung zu folgen und nicht wie sonst geradeaus in Richtung Innenstadt zu fahren, da am Ortseingang aufgrund der dortigen Baustelle vorübergehend eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Meschede eingerichtet wurde.

Die Stadt Brilon bittet um Verständnis für die sich ergebenden Einschränkungen und um Beachtung der aufgestellten Verkehrsschilder.

