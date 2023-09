HOPPECKE Batterien öffnet seine Türen für den „Tag der Maus 2023“

HOPPECKE Batterien öffnet seine Türen für den „Tag der Maus 2023“

Brilon-Hoppecke: Der Batteriehersteller HOPPECKE Batterien öffnet im Rahmen des Aktions-Tages „Türen auf mit der Maus 2023“ des Westdeutschen Rundfunks (WDR) für interessierte Kinder am 3. Oktober 2023 seine Türen.

Im Rahmen des Aktions-Tages laden deutschlandweit am Tag der deutschen Einheit, 03.10.2023, zahlreiche Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen Kinder ein, gemeinsam mit der Maus Neues zu entdecken. Zu diesen Unternehmen zählt erstmalig auch das Briloner Unternehmen HOPPECKE Batterien.

Information: „Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr am Aktionstag der Maus teilzunehmen und sind stolz darauf, in unserer Region in diesem Jahr zu den wenigen Unternehmen zu gehören, die sich an der Initiative beteiligen. Bei uns erwarten die Kinder spannende Einblicke sowie Experimente zu den Themen Energie, Strom und Batterien.“ sagt Christoph Hückelheim, Group Human Resources Director sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei HOPPECKE.

In diesem Jahr steht das Thema „Wertvolle Schätze“ im Mittelpunkt des deutschlandweiten Aktionstages. Kinder unterschiedlicher Altersgruppen erhalten die Gelegenheit, auf Entdeckungsreise zu gehen und Schätze in der Region beziehungsweise ganz Deutschland zu erkunden.

Von 10:00 bis 14:00 Uhr erwarten Besucherinnen und Besucher bei HOPPECKE Batterien Einblicke in die Welt der Energie. In verschiedenen Experimenten und Programmpunkten wird u.a. gezeigt, wie Strom erzeugt wird und welchen Stellenwert der „Schatz“ der vor Ort in Hoppecke produzierten Batterien, das Blei, einnimmt. Das sauerländische Unternehmen produziert und vertreibt unter anderem Blei-Säure-Batterien beispielsweise für den Einsatz in der Logistik, in Rechenzentren, Hotels oder Flughäfen.

Die Teilnahme ist kostenlos, erfordert jedoch eine vorherige Anmeldung. Die Plätze sind begrenzt. Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es auf die-maus.de. HOPPECKE Batterien freut sich auf einen spannenden Tag voller wertvoller Schätze und zahlreicher neugieriger Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Über HOPPECKE Batterien: Im Sauerland verwurzelt und in der Welt zuhause erwirtschaftet HOPPECKE Batterien einen Umsatz von über 530 Mio. Euro und ist heute der größte europäische Hersteller von Industriebatterien in privater Hand. Mit 22 internationalen Tochtergesellschaften und mehr als 2.000 Beschäftigten weltweit trägt das Unternehmen den Namen der Stadt Brilon und des Dorfes Hoppecke in die Welt hinein. In Deutschland betreibt das Unternehmen drei Standorte, nämlich in Hoppecke (Brilon), in Bremecketal (Brilon) und Zwickau.

Die Energiesysteme des global agierenden Unternehmens sorgen für emissionsfreien Antrieb von Flurförderzeugen, Zügen und Lokomotiven, für die Absicherung der Stromversorgung und für die Zwischenspeicherung von regenerativen Energien. Die Unternehmensgruppe leistet mit seinen Lösungen einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele, der Energiewende und der Digitalisierung.

_________________________

Bildrechte: WDR