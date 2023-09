28. Briloner JazzNacht mit „Headphone Candy“ und „The NuHussel Orchestra feat. Nathalie Dorra“

Brilon steht für die 28. Briloner JazzNacht in den Startlöchern! Am Samstag, 14. Oktober 2023 ab 20.00 Uhr ist es endlich wieder so weit. Erneut stehen zwei ganz großartige Jazzformationen mit ihren erstklassigen Musikern und Musikerinnen auf der Bühne in der Aula des Schulzentrums in Brilon.

Zum Auftakt am Abend eine Live-Premiere mit „Headphone Candy“! Die beiden Musiker Raphael Sprenger (trumpet, programming) und Micha Schaefers (bass, programming) verbinden in ihren Tracks die Leidenschaft für Jazz und elektronische Musik und schaffen so atmosphärische Klangwelten. Beide sind im Sauerland keine Unbekannten mehr – und das Publikum darf hier gespannt sein.

Das NuHussel Orchestra wurde im Jahr 2015 von Wanja C. Hasselmann gegründet. 2017 gewann die Band den Future Sounds Jazzpreis, gab gefeierte Konzerte u.a. auf dem Elbjazz Festival und den Leverkusener Jazztagen. In Brilon stellt die Band exklusiv ihr neuestes Projekt vor – „BAHIA mit 17 Musiker:innen auf der Bühne. Unterstützt werden sie dabei von der großartigen Soullegende Nathalie Dorra (Udo Lindenberg/ Randy Crawford), und Streicher:innen des Elbphilharmonie Orchesters. Ein musikalischer Hochgenuss ist hier vorprogrammiert! Bevor es für zwei Konzerte in die Hamburger Elbphilharmionie geht, steht auf dem Tourplan erst einmal die 28. Briloner JazzNacht!

Karten im Vorverkauf für die weit über die Grenzen des Sauerlandes hinaus beliebte JazzNacht sind erhältlich bei der BWT in Brilon zum Preis von 29,00 € und online unter www.ticket-regional.de (zzgl. Gebühren).

___________________________

Quelle Text + Bild + Plakat: Brilon Kultour – Thomas Mester