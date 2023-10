Verkauf „Briloner HuberTaler“ und Versteigerung bei Brilon bei Nacht am Dienstag, den 31.10.2023

Nachdem der Rat der Stadt Brilon sich für das Jahr 2023 für die Auflage einer weiteren Tranche des Gutschein-Programms „Briloner Hubertaler“ ausgesprochen hatte und im Frühjahr bereits über die Hälfte der Gutscheine den Besitzer gewechselt haben, werden die restlichen HuberTaler ausschließlich am Dienstag, den 31.10.2023 pünktlich zu „Brilon bei Nacht“ unter dem Rathausbogen verkauft. Die Verkaufsaktion findet nur an diesem Tag ab 16 Uhr (solange der Vorrat reicht, bis ca. 20 Uhr) statt. Die Gutscheine können per EC–Cash oder in bar bezahlt werden.

Die Regelungen bleiben dieselben: der Verkauf der HuberTaler erfolgt durch die Stadt Brilon zum Preis von 20,00 Euro je Gutschein, der dann einen Handelswert von 25,00 Euro hat. Die teilnehmenden Geschäfte lösen die vereinnahmten Gutscheine dann wiederum bei der Stadt ein. Bürgermeister Dr. Bartsch freut sich, dass Brilon als attraktiver Einkaufs- und Aufenthaltsort angenommen und durch die Gutscheine weitere Kaufkraft in die Briloner Betriebe gelenkt wird.

Die bereits gemeldeten Betriebe brauchen sich nicht erneut anzumelden. Andere Betriebe aus Handel, Gastronomie und Dienstleistung, die am Gutscheinprogramm teilnehmen möchten,können sich per Link https://portal.kommunale.it/brilon/services/33 oder per E-Mail an [email protected] registrieren.

Um möglichst vielen Interessenten die Möglichkeit zu geben, vom Gutscheinprogramm zu profitieren, appelliert die Stadt Brilon an alle, max. 10 Gutscheine pro Person in der Aktion zu erwerben. Die Gutscheine sollen bis zum 31.03.2024 eingelöst werden. Hierzu wird appelliert, damit die Briloner Betriebe weiter zeitnah unterstützt werden.

Eine weitere Aktion der Stadt Brilon im Rahmen von „Brilon bei Nacht“ ist eine Versteigerung, die am 31.10.2023 um 18 Uhr im Foyer des Rathauses stattfindet. Fundstücke aus dem Keller des Rathauses kommen für einen guten Zweck unter den Hammer. Die „Schätze“ wechseln nach dem amerikanischen Versteigerungsprinzip ihren Besitzer. Bei amerikanischen Versteigerungen handelt es sich um eine Sonderform von Auktionen, die zu Gunsten von gemeinnützigen Zwecken durchgeführt wird. Während bei anderen Versteigerungen nur derjenige bezahlen muss, der den Zuschlag bekommt, ist die amerikanische Versteigerung eine sogenannte „Allpay-Aktion“. Der Differenzbetrag eines jeden Bieters wandert direkt in den Hut des Auktionators. Die Durchführung der Versteigerung liegt in den Händen des Teams des Briloner Stadtarchivs, das gerne auch im Vorfeld der Aktion Auskunft erteilt. Kontakt: [email protected] Tel. 02961 / 794-244.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon