„Blauer Mond“ scheint im Lädchen – Brilon Kultour präsentiert das 64. Kunststück der Woche

„Blauer Mond“ scheint im Lädchen – Brilon Kultour präsentiert das 64. Kunststück der Woche

Brilon: Das neue Kunststück der Woche ist ein sehr schwergewichtiges Werk. Geschaffen von Uwe Rest auf einer Schieferplatte. Mit dem „Blue Moon“, aus dem Englischen Blauer Mond wird ein Mondereignis bezeichnet, das nur etwa alle zweieinhalb Jahre vorkommt. Im August 2023 und zuvor am 31. Oktober 2020 war dies der Fall – innerhalb eines Kalendermonats gab es einen zweiten Vollmond. Dieser schimmert allerdings nicht in einem Blauton. Sein Name wird in Verbindung mit der englischen Redewendung „Once in a blue moon“ gebracht, was übersetzt heißt: „alle Jubeljahre einmal“. Das Phänomen ergibt sich daraus, dass ein Mondzyklus etwa 29,5 Tage dauert, unsere Kalendermonate aber zwischen 28 und 31 Tage lang sind.

Tatsächlich kommt es vor, dass das Mondlicht bläulich scheint. Aber das hängt nicht vom Kalender ab, sondern von Staubteilchen in der Atmosphäre, wie bei einem Vulkanausbruch, oder von Eiskristallen in der Luft.

Aus welchem Motiv heraus der Künstler das 64. Kunststück der Woche geschaffen hat, ist unklar. Das Werk ist eine Leihgabe aus dem Stadtarchiv Brilon, das auch die Bild- und Kunstgegenstände der Stadt Brilon aufbewahrt und verwaltet.

Weitere Informationen zum Werk und Künstler sind bisher nicht bekannt. Wer etwas weiß zum geheimnisvollen Phänomen im Lädchen der BWT in der Derkeren Straße 10a kann sich gern melden. Und wenn sich am 31. Oktober 2023 während „Brilon bei Nacht“ das Kunststück der Woche auf KulTour in die Bahnhofstraße begibt, wird in der Derkeren Straße 10a der Mond weiter blau schimmern.

________________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung Kulturbüro Brilon Kultour, Management Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

Fototitel: „Blauer Mond“ von Uwe Rest als 64. Kunststück der Woche

Fotorecht: Stadtarchiv Brilon