youngcaritas Brilon lädt zur Mitmach-, Hilfs- und Solidaritätsaktion am 18.11.2023 ein

Eine Million Sterne für eine gerechtere Welt – youngcaritas Brilon lädt zur Mitmach-, Hilfs- und Solidaritätsaktion ein

Brilon. Punktuell kann die frühe Novemberdämmerung auch schön sein, und zwar wenn „Eine Millionen Sterne“ leuchten. Zu der seit Jahren von Caritas International initiierten und beliebten Mitmach- und Hilfsaktion „Eine Millionen Sterne“ lädt die youngcaritas Brilon am Samstag, 18. November 2023, ab 17 Uhr in Brilon ein. „Mit der Aktion wollen wir viele Menschen zusammenbringen und gemeinsam in toller Atmosphäre Gutes tun“, lädt Nadine Gebauer, Koordinatorin youngcaritas Brilon ein.

Die Aktion mit Rahmenprogramm: Wie bekomme ich einen Stern?

Die Aktion „Eine Millionen Sterne“ beginnt am Samstag, 18. November, um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der Propsteikirche. Die Akteurinnen der youngcaritas werden den Gottesdienst mitgestalten und die Band „Cariba“ der Caritas Wohnhäuser für Menschen mit Behinderungen übernehmen die musikalische Begleitung. Um 18 Uhr startet dann gemeinsam die Million Sternen-Aktion vor dem Briloner Rathaus. „Dort werden wir gemeinsam die Lichter entzünden, die wir vor Ort gegen eine beliebige Spende ausgeben. Als Andenken erhält jeder Spender eine in liebevoller Handarbeit gestaltete Überraschung“, kündigt Nadine Gebauer an.

Während die Sterne zum Leuchten gebracht werden, spielt die Band des Ambulant Betreuten Wohnens der Caritas Brilon. In Kooperation mit der Caritas-Tagesstruktur, den ehrenamtlichen Helfern der Warenkörbe und den Engagierten der Caritaskonferenz Brilon wird die Aktion durchgeführt sowie warmer Kinderpunsch ausgeschenkt und Bratwürste für den guten Zweck verkauft.

Gemeinsam Gutes tun: Wem helfe ich mit meinem Sternenlicht bei der Solidaritätskation?

Der Erlös der Briloner „Eine Million Sterne“ wird auf drei Initiativen verteilt. Ein Teil der Spenden wird an Caritas International, dem weltweit in Krisen, Kriegen und Konflikten tätigen Hilfswerk der Deutschen Caritas, gehen. Caritas International legt zur 17. Auflage der Sternen-Solidaritätsaktion den Fokus auf Tadschikistan. Dort wird Kindern und Jugendlichen geholfen, die als Waisen oder Sozialwaisen in staatlichen Heimen aufwachsen. In dem autokratisch regierten Land lernen die Heranwachsenden dort vor allem Disziplin. Sie werden aber kaum auf ein eigenständiges Leben vorbereitet. Viele ehemalige Heimkinder rutschen deshalb ab in Obdachlosigkeit, Kriminalität oder Prostitution.

Ein zweiter Teil des Erlöses wird an den Verein „Lächelwerk“ gehen. Das „Lächelwerk“ unterstützt schwer kranke, traumatisierte und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ebenso wie Kinder mit einer körperlichen und / oder geistigen Behinderung. Das Team vom „Lächelwerk“ hilft Familien handfest beim Renovieren, organisiert Auszeiten zum Kraftschöpfen und hilft bei Bürokratie- und Behördengängen.

Ein dritter Teil der Spenden bleibt in der Region, um ganz konkret im Altkreis Brilon Menschen zu helfen, die viel weniger Besitz- und Teilhabemöglichkeiten haben als andere. Der Erlös aus dem Bratwurstverkauf geht an die Caritas-Warenkörbe in Brilon und Winterberg.

Weitere Informationen und soziale Medien

Keine Zeit am 18. November? Die „Eine Million Sterne“-Aktion kann man auf dem Instagram Account @youngcaritas_brilon_waldeck live mitverfolgt werden. Mehr Infos über die Hilfsprojekte im Internet unter caritas-international.de und laechelwerk.de

___________________

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Bild: Herz für Hilfe – Im November 2022 leuchteten Kerzen für die Caritas International Aktion vor dem Briloner Rathaus. Am 18. November wird die Hilfsaktion wiederholt.

FOTO: ©YOUNGCARITAS BRILON