Brilon: Vorstand Heinz-Georg Eirund erhält die Goldene Caritasnadel – „Versierter Steuermann“ auch in unruhigen Zeiten

Altkreis Brilon: Große Überraschung zum Jahresstart: Heinz-Georg Eirund, Vorstand des Caritasverbandes Brilon, wurde auf dem Neujahrsempfang der Stadt Brilon mit dem Ehrenabzeichen in Gold des Deutschen Caritasverbandes ausgezeichnet und das in seinem 20. Jubiläumsjahr als früherer Geschäftsführer und jetziger Vorstand der Caritas Brilon. „Heinz-Georg Eirund ist ein, wie wir es in der Caritaslandschaft nennen – Caritas-Urgestein – und unterstützt in besonderer und nachhaltiger Weise die Anliegen von Kirche und Caritas“, betonte Laudator Ralf Nolte, Direktor des Diözesancaritasverbandes im Erzbistum Paderborn. Seit 1996 arbeitet der gebürtige Korbacher bei der Caritas Brilon.

Vor 28 Jahren übernahm Heinz-Georg Eirund (63 Jahre) den Aufbau und die Leitung des Tagespflegehauses St. Petrus und Andreas in Brilon – seinerzeit die erste Tagespflege im Hochsauerlandkreis. Berufsbegleitend absolvierte der Diplom Sozialpädagoge ein weiteres Studium zum Diplom Organisationsentwickler mit Schwerpunkten auf Unternehmensentwicklung und Betriebswirtschaft. 1999 wechselte er in die Geschäftsstelle der Caritas und übernahm die Bereiche Organisations- und Personalentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit sowie Angehörigenberatung der Tagespflegegäste und die Leitung von Essen auf Rädern.

Im Jahr 2004 folgte die Ernennung zum Geschäftsführer.

Vor 20 Jahren zählte die Dienstgemeinschaft 400 Mitarbeiter*innen sowie rund 30 Dienste und Einrichtungen. Seit der Satzungsreform in 2012 ist Heinz-Georg Eirund Vorstand des Caritasverbandes Brilon mit aktuell 1.250 hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in 64 Diensten und Einrichtungen. Die Caritas Brilon engagiert sich in den Bereichen der Senioren- und Krankenhilfe, der Behindertenhilfe, der Suchtkrankenhilfe, der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie des Kur- und Erholungswesens. Hinzukommen Beratungsstellen, zwei Mutter-Kind-Kliniken sowie fünf Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Täglich erhalten durch die Caritas-Teams über 5.000 Menschen Beratung, Pflege und Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Der Caritasverband Brilon wurde im Nachkriegsjahr, am 20. Februar 1946, in Zeiten größter Not und als Zeichen größter Mitmenschlichkeit gegründet.

„Seitdem hat sich der Verband unter Deiner Führung trotz stürmischer Zeiten zu einem großen Sozialunternehmen entwickelt, ohne die Boden- beziehungsweise Caritas-Haftung zu verlieren“, erinnerte Caritas-Direktor Ralf Nolte in seiner Festrede. „Eine chinesische Weisheit besagt: ‚Bei ruhigem Wetter kann jeder leicht Steuermann sein.‘ Uns ist deutlich, dass Du stets ein guter und versierter Steuermann bist mit einem steten Blick auf die Probleme und Herausforderungen von heute und morgen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus Wirtschaft und Gesellschaft, hast Du zu einer nachhaltigen Verbandsentwicklung beigetragen und dafür gesorgt, dass gemeinsame neue Projekte, Dienste und Angebote vor Ort immer auch solidarisch ausgerichtet und von menschlichem Handeln geprägt sind. Dein Fokus galt dabei auch der wirtschaftlichen Sicherung des Verbandes, um Deinen Mitarbeiter*innen eine sichere Zukunftsperspektive zur ermöglichen und um die Dienste und Angebote des Caritasverbandes verlässlich auszurichten.“ Auch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch schloss sich mit wertschätzenden Worten an: „Wir wissen als Städte im Altkreis Brilon und Waldeck, wie wichtig und verlässlich die Caritas für die Bürgergesellschaft ist. Danke für Dein Engagement, Heinz-Georg.“

Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen und Krisengemenge wäre Heinz-Georg Eirund beinahe gar nicht zu seiner Ehrung erschienen. Das Arbeitspensum ist so hoch wie nie:

Aufnahme von Geflüchteten, Corona, Angriffskrieg auf die Ukraine, Inflation, Blackout-Prävention, Cybersicherheit, der Nahost-Konflikt und der Klimawandel. Es ist die Gleichzeitigkeit, Komplexität sowie die Verknüpfung der aktuellen Krisen und Herausforderungen, die aktuell bearbeitet, zugleich langfristig gedacht werden müssen. Die globalen Eskalationen führen auch zu Krisen des Staates und der Kostenträger wie Krankenkassen, Landschaftsverbände, Land und Kommunen. Die Mittel werden knapper, während gleichzeitig die Preise steigen, wie etwa bei Lebensmitteln, Bauen und Energie. Es sind Themen, die auch die Caritasarbeit direkt betreffen. „Deswegen wollte ich eigentlich den Sonntag am Schreibtisch verbringen, um die wichtige Jahresklausur vorzubereiten. Aber meine Frau sagte mit Nachdruck: Es ist doch wichtig, zum Neujahrsempfang zu gehen. Ich wusste ja nicht, was mich dort erwarten würde“, erzählte Heinz-Georg Eirund sichtlich überrascht nach der Ehrung.

Info: Netzwerker für die Caritas

In der 28-jährigen Arbeit für den Caritasverband Brilon hat Heinz-Georg Eirund sein Engagement auch in vielen Gremien und Netzwerken eingebracht.

Vorsitzender in der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft Behindertenhilfe und Psychiatrie im Erzbistum Paderborn

Tätig im Aufsichtsrat der Caritas Dienstleistungs- und Einkaufsgenossenschaft im Erzbistum Paderborn eG

Vorstandsmitglied in der Josef-Stratmann-Stiftung

Geschäftsführer im Hospizverein Brilon e.V.

Mitglied des Verwaltungsrats der Kath. Kita Hochsauerland-Waldeck gGmbH

Sprecher der Regionalkonferenz der Vorstände der Caritasverbände in der Region Siegerland-Sauerland-Olpe

Mitglied der Task-Force „Wirtschaftliche Stabilität“ im Diözesancaritasverbandes Paderborn

Mitglied im Strukturausschuss OCV

Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Hochsauerlandkreis

Mitglied in der Sprecherrunde des Diözesancaritasverbandes Paderborn

Beisitzer Kirchliches Arbeitsgericht Paderborn

Info: Das Ehrenabzeichen in Gold der Caritas

Die Verleihung des Ehrenabzeichens in Gold des Deutsche Caritasverbandes erfolgt nach langjährigem, besonders vorbildlichem Engagement und einer herausragenden Wirkung für die Caritas. Die sogenannte Goldene Caritasnadel kann an hauptamtliche Mitarbeiter*innen nach 20-jähriger Tätigkeit verliehen werden.

