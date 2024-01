Kühl, trocken, teils sonnig: Weiteres schönes Wintersportwochenende steht bevor – Entspannt skifahren, snowboarden und rodeln an rund 50 Liften

Entspannt skifahren, snowboarden und rodeln an rund 50 Liften / Kühl, trocken, teils sonnig: Weiteres schönes Wintersportwochenende steht bevor

Kein Kaiserwetter mehr, aber angenehme Temperaturen, etwas Sonne und gute Wintersportbedingungen: Wer entspannt skifahren möchte, kann dies jetzt. Am Wochenende sollen in der Wintersport-Arena Sauerland um die 50 Lifte in fast zehn Skigebieten laufen. Der große Andrang ist erst einmal vorbei.

Ski alpin

Die dick beschneiten Skispisten haben die unruhige erste Wochenhälfte gut überdauert. Sie präsentieren sich mit Schneehöhen von bis zu 70 Zentimetern und überwiegend guten Wintersportbedingungen. Insbesondere am Samstag sind feste, griffige Pisten zu erwarten. Am Wochenende ist Wintersportbetrieb an rund 50 Skiliften in der Region von Willingen über Winterberg und Schmallenberg bis nach Olpe zu erwarten. Bis zu zehn beschneite Skigebiete sollen geöffnet sein. Reine Naturschneepisten sind nicht mehr befahrbar. Infos: www.wintersport-arena.de/alpin

Flutlicht-Skifahren ist in den Skigebieten freitags, samstags oder mittwochs möglich. Infos: wintersport-arena.de/skifahren-boarden/flutlicht-und-funparks

Für Snowboarder und Freeskier ist in Neuastenberg der Funpark geöffnet. Der große Pro Snowpark steht ab Samstagmorgen mit einem komplett neuen Setup bereit. Auch der Beginner Park auf dem oberen Osthang ist täglich geöffnet und wird auch am Wochenende frisch geshaped befahrbar sein. Die Shape-Crew baut die Obstacles neu ein und bessert die Lines aus, damit alles wieder in einem bestmöglichen Zustand ist.

Rodeln

Rodellifte laufen ausschließlich an den beschneiten Pisten. Dort ist ein gute Grundlage an technisch erzeugtem Schnee vorhanden. Um die zehn Rodellifte sollen am Wochenende in der gesamten Region laufen. In Neuastenberg und Willingen ist Rodeln auch bei Flutlicht möglich. Infos Rodelliften gibt es unter www.wintersport-arena.de/rodeln/rodellifte.

Langlauf und Winterwandern

Naturschneeloipen sind nicht mehr befahrbar. Im beschneiten Skilanglaufzentrum Westfeld ist der Snow Park geöffnet. Das ist ein technisch beschneiter, modellierter Parcours mit einer 4,3 Kilometer langen Loipe.

Der Naturschnee ist aus der Landschaft verschwunden. Dennoch bietet sich bei trockenem und teils sonnigem Wetter am Wochenenden eine schöne Wanderung in den Bergen an.

Wetter

Ab Donnerstag beruhigt sich das Wetter. Nach einem nassen Freitag wird es trockener und sonniger. Am Samstag klart es auf, die Sonne zeigt sich fleißig und die Temperaturen sinken in der Nacht bis deutlich unter den Gefrierpunkt. Dies tut den vorhandenen Schneedecken gut. Sie werden fest und lassen sich wieder gut präparieren. Der Sonntag wird teils sonnig, mild und trocken. Daraufhin folgt eine wechselhafte erste Wochenhälfte. Die vorhandenen Wintersportangebote werden größtenteils erhalten bleiben.

Veranstaltungen und Aktionen

Eine schöne Einstimmung auf den Saisonhöhepunkt: Eine Woche vor dem FIS Skisprung Weltcup in Willingen finden am 27. und 28. Januar 2024 zwei Continental Cup-Skispringen der Männer auf der Mühlenkopfschanze statt. Am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 9.30 Uhr. Die Wettkampfserie der FIS ist die zweihöchste Wettkampfklasse und dient jüngeren Springern als Sprungbrett auf einen Platz im Weltcup-Team. Dabei ist es durchaus möglich, Weltcupsportler zu sehen. Mehrmalige Wechsel von Springern zwischen Weltcup und Continental Cup während einer Saison sind nicht selten.

Am 27. und 28. Januar findet im Skidorf Neuastenberg das Postwiesen Snowboard Freestyle Testival statt. Der Postwiesen-Park steht dazu mit komplett neuem Setup bereit. Besucher können kostenlos Snowboard Stuff von zwölf führenden Ausstellern gleich an Ort und Stelle testen. Dazu müssen Besucher nur ein Liftticket und einen Personalausweis vorlegen.

Nachhaltig in den Schnee

Per Bus und Bahn in die Schneegebiete, das ist umweltfreundlich und mit dem Deutschlandticket zudem auch günstig. In Willingen und Winterberg gibt es einen Bahnanschluss. Das Skigebiet Willingen ist vom Bahnhof aus fußläufig zu erreichen. In Winterberg pendelt der Skibus täglich zwischen den größten Skigebieten. Inhaber eines Skiliftkarussell+ Tickets (Ein- und Zweitagesticket) oder einer Wintersport-Arena Card (3 bis 7 Tage) nutzen ihn gratis und erkunden so die Skigebiete der Region. Das Skiliftkarussell+ Ticket gilt im Skiliftkarussell Winterberg, in Neuastenberg, im Skikarussell Altastenberg, im Familienskigebiet Sahnehang und im Rodelparadies Ruhrquelle. Die Wintersport-Arena Card gilt zudem im Skigebiet Willingen und in Bödefeld-Hunau.

Eventkalender

27. – 28. Januar Continental Cup Skispringen in Willingen

27. – 28. Januar Postwiesen Snowboard Free-Testival

2. – 4. Februar FIS Skisprung Weltcup in Willingen

3. Februar Bataleon 20Y Anniversary, Postwiesen Park in Neuastenberg

4. Februar Aktionstage Skilanglauf, Pastorenweise Wunderthausen (verlegt von Girkhausen)

10.-11. Februar The Takeover – Snowpark Event im Skiliftkarussell Winterberg auf der Kappe

19. Februar bis 3. März BMW IBSF Weltmeisterschaften Bob und Skeleton in Winterberg

20. bis 10. März Snowboard-Weltcup am Poppenberg im Skiliftkarussell Winterberg

Information: Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 150 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de.

Die Nordicsport Arena ist der nordische Sportbereich der Wintersport-Arena Sauerland. Einsteiger wie Profis finden hier hochwertige Winter- und Sommer-Sportangebote. Vielfältige, sorgfältig vermessene und beschilderte Strecken mit hohen Qualitätsstandards für Nordic Walking, Nordic Blading, Skiroller, Skiken, Skilanglauf und Schneeschuhlaufen.

Quelle: REDAKTIONSBÜRO, Susanne Schulten, Wintersport-Arena Sauerland

Bild: Sonnenaufgang über dem Poppenberg in Winterberg am vergangenen Wochenende. Auf das kommende Wochenende ist noch einmal gut für viele Sonnenstunden und gute Bedingungen.

Fotocredit:©Wintersport-Arena Sauerland / ©Niklas Hinz