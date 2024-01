Bigge: Gelungene Eröffnung des Sozialraumbüros von Josefsheim AMBULANT!

Bigge. Das Sozialraumbüro von Josefsheim AMBULANT (vormals Jovita) der Josefsheim gGmbH in der Hauptstraße in Bigge ist offiziell eröffnet. Viele Gäste, darunter Einheimische, Mitarbeitende und viele mehr – nutzten am Freitag, 26. Januar, den Tag der offenen Tür, um im gemütlichen Gruppenraum mit großer Küche einen ersten Plausch zu halten.

Im Büro an der Hauptstraße wird es an zwei Tagen feste Öffnungszeiten geben, an denen Bürger:innen und Klient:innen Informationen zum Leistungsangebot der Josefsheim gGmbH bekommen (Telefon: 02962 800-20113). Sie können dann ebenso wie zu vereinbarten Terminen der Abteilungsleiterin Carolin Schäfer und der Casemanagerin Anja Pförsch ihre Fragen stellen und Anregungen geben. Ein wichtiges Thema ist zum Beispiel der Wunsch nach Ambulant Betreutem Wohnen. „Ob mit oder ohne Beeinträchtigung, Bürgerinnen und Bürger sind jederzeit eingeladen, hier vorbeizukommen und sich zu informieren und einzubringen“, sagt Matthias Hartkamp, kaufmännischer Geschäftsführer der Josefsheim gGmbH.

Hintergrund: Josefsheim gGmbH

Sowohl das Berufsbildungswerk Bigge, das Heinrich-Sommer-Berufskolleg, die Werkstätten für behinderte Menschen in Bigge und Lipperode, die ambulanten und besonderen Wohnangebote an drei Standorten im Hochsauerlandkreis und Kreis Soest, die Heilpädagogische Kindertagesstätte Sonnenschein sowie der Franziskushof als Ausbildungs- und Werkstattbetrieb gehören zum Gesamtunternehmen Josefsheim gGmbH, den führenden Inklusions-Dienstleister in Südwestfalen für Menschen mit Körper-, Lern-, Sinnes-, psychischen, geistigen und Mehrfachbehinderungen sowie für Menschen, die kurzfristig oder dauerhaft einen besonderen Unterstützungsbedarf haben.

An den Unternehmens-Standorten in Olsberg-Bigge, Lippstadt-Lipperode und Sundern werden mehr als 800 Menschen jeden Alters begleitet, ihre Chancen und Möglichkeiten zur Teilhabe und Inklusion in der Mitte der Gesellschaft zu verwirklichen. Im Mittelpunkt steht hierbei immer der einzelne Mensch mit seinen individuellen Vorstellungen und Zielen, sowohl für die Beschäftigten, Mitarbeitenden, Bewohner:innen als auch den Mitwirkungsgremien der verschiedenen Unternehmensbereiche sowie den beiden Fördervereinen in Lipperode und Bigge. Denn nur gemeinsam wird das gesellschaftliche Ziel erreicht, das jeder Mensch mit Behinderung genauso leben kann, wie jeder andere Mensch.

Quelle: Sonja Funke, Josefsheim gGmbH, Bigge

Fotocredit: ©Josefsheim gGmbH