Generalversammlung der Löschgruppe Alme. Aufruf an die Almer Bevölkerung: „Wir freuen uns auf jeden, der aktiv in der Löschgruppe sowie bei der Jugendfeuerwehr tätig werden möchte.

Zur diesjährigen Generalversammlung der Löschgruppe Alme begrüßte Löschgruppenführer Patrik Sewtz neben den aktiven Kameraden der Einsatzabteilung, die Alters- und Ehrenabteilung, die Jugendfeuerwehr, Ortsvorsteher Frank Patzke, Wehrführer Thomas Bauerfeind sowie die Gäste von der Stadtverwaltung Brilon.

Die Löschgruppe Alme hat zur Zeit 52 Mitglieder. Davon sind 34 im aktiven Feuerwehrdienst, 10 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und 8 in der Alters- und Ehrenabteilung.

In seinem Bericht über das vergangene Jahr berichtete Sewtz unter anderem aus der Einsatzstatistik. Aus dieser ging hervor, dass die Almer Löschgruppe im Jahr 2023 zu 41 Einsätzen alarmiert wurde. Insgesamt leisteten die Brandschützer 2482 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Ein großes Lob richtete er an seinen Stellvertreter Ansgar Rettler, der ihn im gesamten Jahr sehr unterstützt hat. Lob und Dank ging aber natürlich auch an die gesamte Löschgruppe für die hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr.

Wehrleiter Thomas Bauerfeind beförderte Adrian Neufeld und Chris Runge zum Feuerwehrmann. Anschließend wurde Alfred Schröder eine Ehrenurkunde sowie die Ehrennadel in Gold des VdF (Verband der Feuerwehren in NRW) für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr überreicht.

Für ihre 35-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielten Markus Sürig, Frank Patzke und Thomas Bauerfeind das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold, verliehen durch den ersten Beigeordneten der Stadt Brilon, Herr Reinhold Huxoll. Zum Abschluss der Versammlung richtete Löschgruppenführer Sewtz einen Aufruf an die Almer Bevölkerung: „Wir freuen uns auf jeden, der aktiv in der Löschgruppe sowie bei der Jugendfeuerwehr tätig werden möchte. Sprechen Sie uns gerne an! Jeder ist herzlichst willkommen!“