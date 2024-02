Start in Brilon. Ein Hingucker… Rothaarsteig, einer der schönsten Wanderwege in Deutschland. Gemeinsamer Auftritt in Stuttgart

Rothaarsteig präsentiert sich Mitte Januar erstmals auf der beliebten Urlaubsmesse CMT in Stuttgart / Gemeinsamer Auftritt mit den besten Wanderwegen Deutschlands

Premiere in Stuttgart: Der Rothaarsteig hat sich Mitte Januar zum ersten Mal auf der weltweit größten Publikumsmesse für Urlaub und Tourismus, kurz CMT, in Stuttgart präsentiert. In Halle 9 war der beliebte Fernwanderweg im Rahmen der CMT-Tochtermesse „Fahrrad- & WanderReisen“ Teil des Gemeinschaftsstandes der „Top Trails of Germany“. Der Rothaarsteig ist Gründungsmitglied dieser Kooperation, unter der sich die 13 besten Fernwanderwege in Deutschland vermarkten. Insgesamt 234.000 Besuchende zeigen den Stellenwert der Messe, die mit rund 1600 Ausstellenden sowie einem bunten Rahmenprogramm ein breites Publikum anspricht.

„Wir blicken auf eine erfolgreiche Urlaubsmesse zurück“, den Worten von Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, konnte sich auch Katharina Schwake-Drucks nur anschließen. Die Verantwortliche für das Rothaarsteig-Marketing war persönlich vor Ort und zeigte sich beeindruckt von der Besucherresonanz am Gemeinschaftsstand der Top Trails.

„Die CMT ist bekannt für ihr interessiertes Publikum und die hohe Besucher-Frequenz. Dies waren auch die entscheidenden Gründe, den Rothaarsteig und damit einhergehend natürlich auch die touristisch attraktive Region Südwestfalen von Brilon im Sauerland bis Dillenburg dort erstmalig zu präsentieren. Bisher hat uns die Entfernung zum Messe-Standort davon abgehalten“, erläutert Katharina Schwake-Drucks die Beweggründe für die Teilnahme. Zumal der Rothaarsteig bewusst nur auf wenigen, ausgewählten Messen vertreten ist. Die Entscheidung pro Stuttgart und CMT haben die Verantwortlichen nicht bereut. Im Gegenteil, am Gemeinschaftsstand herrschte reger Betrieb. „Wir haben viele Kontakte geknüpft und zahlreiche qualitativ hochwertige Gespräche führen dürfen.“

Viele Interessierte für den Rothaarsteig begeistert

Der Rothaarsteig zählt zu den beliebtesten Fernwanderwegen in Deutschland. Dies zeigte sich insbesondere an den Besuchenden, die den Rothaarsteig bereits kannten und von ihren Erfahrungen berichteten. „Durch die Nähe zum Schwarzwald und der Schwäbischen Alb war dem Teil des Publikums, der eher aus Baden-Württemberg kam, der Rothaarsteig und die Region häufig noch nicht bekannt. Viele Besuchende sind vor diesem Hintergrund an unserer Übersichtskarte stehengeblieben und haben sich im Gespräch über den Rothaarsteig, seine Lage und seinen Verlauf erkundigt“, sagt

Katharina Schwake-Drucks. So habe man die Möglichkeit genutzt, neue Gäste für den Rothaarsteig und die Region zu begeistern. Insbesondere die gute Zuganbindung von Dillenburg nach Frankfurt sei für das aus dem Süden stammende Publikum ein wichtiges Kriterium gewesen, in Zukunft den Rothaarsteig näher in den Blick zu nehmen und zu erwandern.

Deutschlandkarte der „Top Trails“ ein Hingucker

Ein beliebter Anlaufpunkt am Stand der Top Trails war zudem die große Deutschlandkarte, die alle 13 Wege übersichtlich darstellt. „Es war schön zu beobachten, dass viele Interessierte an der Karte verweilten und sich über Wege austauschten, die sie schon gewandert waren, und die für künftige Wanderreisen noch auf ihrer Liste stehen.“ Genau dies sei das Ziel der Kooperation, betont Katharina Schwake-Drucks im Rahmen ihrer Messe-Bilanz. „Wanderbegeisterte, denen es auf einem Weg der Top Trails gefallen hat, freuen sich anschließend darauf, auch einen der anderen Wege zu erkunden. Schließlich ist der hohe Qualitätsstandard ein wichtiges Kriterium für alle 13 Wege.“

Neben der Gästegewinnung für den Rothaarsteig und die Region diente die Messe auch als großes Netzwerktreffen mit Zeit für Gespräche und Erfahrungsaustausch unter den Ausstellenden. „Der Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen hat uns mal wieder inspiriert. So sind auch neue Ideen für künftige Projekte entstanden.“

