20 Jahre Vocalensemble Brilon: Empfehlung, besuchen Sie das 140. Kerzenkonzert in der Nikolaikirche am Sonntag, 3. März 2024

Empfehlung: 20 Jahre Vocalensemble Brilon – Brilon Kultour veranstaltet das 140. Kerzenkonzert

Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens gestaltet das Vocalensemble Brilon unter der Leitung von Christine Wallnau-Toepfer am Sonntag, 3. März 2024 um 20 Uhr das 140. Kerzenkonzert in der Nikolaikirche Brilon. Das Vocalensemble hat ein vielseitiges Repertoire und war bereits in den Jahren 2010 und 2014 im Rahmen der Kerzenkonzerte in der Nikolaikirche zu Gast.

Für das bevorstehende Konzert konnten neben der Pianistin Sonja Harlinghausen-Brüggemann als weitere Mitwirkende das Morgenstern Quartett und die Sopranistin Carolina Hense Moreno gewonnen werden.

Die vier Musikerinnen des Morgenstern Quartetts verbindet die Leidenschaft für das Quartettspiel. Dabei widmen sie sich neben der klassischen und romantischen Literatur auch den Werken moderner Komponisten wie Pyarelal Sharma, John Williams und Philip Glass. Sie konzertierten nach ihrem Studium an Hochschulen in Rostock, Alma-Ata, Barnaul und Dresden mit verschiedenen Ensembles in Italien, Frankreich und Ungarn. Das Streichquartett bekommt immer wieder musikalische Impulse von bekannten Geigern wie Daniel Draganov von der Deutschen Oper Berlin oder Prof. Christian Sikorski von der Musikhochschule Stuttgart und Gründer des Sikorski-Quartetts.

Die Sopranistin Carolina Hense Moreno ist 16 Jahre jung und besucht das Ev. Stift. Gymnasium in Gütersloh. Seit ihrem 10. Lebensjahr nimmt sie Gesangsunterricht bei Gudrun Elpert-Resch an der Musikschule für den Kreis Gütersloh. Mit ihrem leuchtkräftigen, instrumental geführten Sopran war sie bereits mehrfach Preisträgerin bei „Jugend musiziert“, zuletzt beim Bundeswettbewerb in Zwickau. Darüber hinaus gehört sie der Talentakademie OWL an.

Auf dem Programm des Konzertes stehen Vocal- und Instrumentalwerke aus mehreren Jahrhunderten. So erklingen u. a. Werke von Vivaldi, Telemann, Mendelssohn Bartholdy und John Rutter, der gegenwärtig als einer der bedeutendsten und populärsten Komponisten von Chor- und Kirchenmusik gilt.

Das 140. Kerzenkonzert von Brilon Kultour findet mit Unterstützung der Firma Oventrop statt. Karten im Vorverkauf gibt es in den Buchhandlungen Prange und Podszun sowie bei der BWT, telefonisch unter 02961 / 9699-0 oder per Mail an [email protected]. Sie kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Schülerinnen und Schüler erhalten ermäßigte Karten für 10 bzw. 12 Euro. Der Einlass zum Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

___________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Das Vocalensemble Brilon unter der Leitung von Christine Wallnau-Toepfer beim 140. Kerzenkonzert

Fotocredit:©Andrea Erger