Neue Waldfee 2024 – 2025 – Jessica Mann aus Brilon – Kurzfassung ( 4 Minuten)

Dort, wo das Sauerland seine höchsten Erhebungen erreicht, dehnt sich das Rothaargebirge aus. Darin eingebettet liegt Brilon, eine der ältesten Städte Westfalens. 973 in einer Urkunde Kaiser Ottos II. erstmals erwähnt und im Jahre 1220 mit Stadtrechten ausgestattet, gilt die Hanse­ stadt heute aufgrund ihres 7.750 ha großen kommunalen Waldbesitzes als waldreichste Stadt Deutschlands, eben als „Stadt des Waldes“.

Die „Briloner Waldfee“ ist offizielle Repräsentantin der „Stadt des Waldes“ und trägt mit ihrer sympathischen Erscheinung dazu bei, auf Brilon und seine touristischen, kulturellen und gastronomischen Reize aufmerksam zu machen.

Die Waldfee 2024/2025 heißt Jessica Mann. Die gebürtige Brilonerin ist 23 Jahre jung und arbeitet als Verwaltungs­ fachangestellte bei der Stadt Brilon. In ihrer Freizeit engagiert sie sich im Vorstand der Marianischen Sodalität und verbringt gern Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden. Außerdem reist sie sehr gerne und so kann es auch schonmal vorkom­ men, dass sie ganz plötzlich in ein anderes Land reist – denn „spontan“ ist ihr zweiter Vorname.

Mehr über die „Briloner Waldfee“ und die Stadt Brilon im Internet unter www.briloner-waldfee.de

_________________________

Quelle: Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Video: Brilon-Totallokal