Freundes- und Fördererkreis des Kinder- und Jugendzentrums Alfred-Delp-Haus Brilon lädt zur Mitgliederversammlung

Freundes- und Fördererkreis des Kinder- und Jugendzentrums Alfred-Delp-Haus Brilon lädt zur Mitgliederversammlung

Brilon: Der Freundes- und Fördererkreis lädt alle Mitglieder und interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich zum anstehenden Jahrestreffen mit Mitgliederversammlung am Freitag, den 17.05.24 um 17:00 Uhr in das Alfred-Delp-Haus in Brilon, Niedere Mauer 23, ein. Nach dem offiziellen Teil der Versammlung wartet um 18:30 Uhr ein besonderes Highlight. Der hauseigene Zirkus „Luftikus“ tritt mit einer Show auf, die von den Kindern und Jugendlichen des Kinder- und Jugendzentrums selbst vorbereitet wurde. Im Anschluss klingt der Abend bei einem geselligen Beisammensein mit einem kleinen Imbiss aus.

Anmeldung: Personen, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens Montag, den 13.05.2024 per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 02961/3056 anzumelden.

Über den Freundes- und Fördererkreis des Alfred-Delp-Hauses

Seit seiner Gründung im Jahr 1970 setzt sich der Freundes- und Fördererkreis für die Förderung der Interessen des Alfred-Delp-Hauses (ADH) in der Öffentlichkeit und die finanzielle Unterstützung des Hauses ein. Die Arbeit des Fördervereins hat über die Jahre hinweg maßgeblich zur Entwicklung der Einrichtung beigetragen. Anliegen der Kinder und Jugendlichen, unter anderem Anschaffungen für die Spiel- und Lernbereiche, konnten dadurch erfolgreich umgesetzt werden.

Mit einer Mitgliedschaft im Freundes- und Fördererkreis tragen interessierte Personen zur Unterstützung des Kinder- und Jugendzentrums in Brilon bei, das als wichtige Anlaufstelle für junge Menschen dient. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft und eine Beitrittserklärung sind auf der Website www.adh-brilon.de abrufbar oder können direkt im Alfred-Delp-Haus angefordert werden.

_____________________

Quelle: Burkhard Wiese, Alfred-Delp-Haus, Kinder- und Jugendzentrum

Bild: Mitgliederversammlung mit Jahrestreffen des Freundes- und Fördererkreises 2023