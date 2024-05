Reifenwechsel im Lädchen – Brilon Kultour zeigt das 76. Kunststück der Woche

Das 76. Kunststück der Woche zeigt ein prämiertes Foto des Autosportfotografen Bodo Kräling. Der Sohn des bekannten Autosportfotografen Ferdi Kräling hat zusammen mit seinem Vater und Elmar Brümmer 2006 das Buch „Mensch Schumi“ veröffentlicht über die Mythen und Siege des bekannten Rennfahrers Michael Schumacher. Ihre Fotos zeigen die Nähe zu dem Ausnahmesportler und der Formel 1.

Das Foto „Reifenwechsel“ ist in Südafrika beim 9 Stunden Rennen in Kyalami 2022 entstanden, das der Siedlinghausener im Auftrag von Audi Sport Customer Racing fotografiert hat. Abgebildet ist der Audi R8 LMS #25 (Audi Sport Team Saintéloc), gefahren von Kelvin van der Linde, Patric Niederhauser und Markus Winkelhock, bei einem Boxenstopp in der Abenddämmerung.

Das Foto hat 2023 bei den World Sports Photography Awards in der Kategorie Motorsport den 1. Platz belegt. Für den Fotowettbewerb wurden Einsendungen von über 700 Fotografen aus 65 Ländern eingereicht. Er war in 26 Kategorien unterteilt.

Die besondere Aufnahme des Boxenstopps ist im Schaufenster des Lädchens der BWT in der Derkeren Straße 10a bis zum 17. Mai 2024 zu sehen.

___________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: „Reifenwechsel“ als Kunststück der Woche bei Brilon Kultour

Fotorecht: B. Kräling