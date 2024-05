VHS-Kurs in Brilon: Obstacles, Kickflip … Einstieg in Skateboarding für Kinder und Erwachsene

Grundkurs Skateboarding für Kinder und Erwachsene

In diesem Grundkurs lernen Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene das sichere Fahren sowie erste Tricks. Neben den Grundlagen und dem richtigen Verhalten im Skatepark vermittelt der Dozent den Einstieg in das Skateboarding. Einige „Obstacles“ (Hindernisse) werden ebenso ausprobiert wie erste Tricks (z.B. Olli, Kickflip).

Vorkenntnisse werden nicht benötigt, aber ein eigenes Skateboard und ein Helm. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 8. Mai, und findet an sechs Abenden von 18 bis 19.30 Uhr in Kooperation mit dem Rollverein Brilon statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de.

