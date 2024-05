Musik am Mittwoch im Briloner Rathaus – Brilon Kultour präsentiert die Musikschule „klangart“

Das Team von Brilon Kultour lädt am Mittwoch, 8. Mai 2024 herzlich zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ um 19 Uhr ein. Da die Evangelische Stadtkirche momentan nicht genutzt werden kann, findet die Veranstaltung im Foyer des Briloner Rathauses statt. Zu Gast ist die Musikschule „klangart“. Die Schüler und Schülerinnen haben unter Leitung der Musikpädagogin Bettina Grans ein Programm mit dem Titel „Klangvolle Klaviermusik aus Klassik, Romantik und Moderne“ zusammengestellt. So werden bekannte moderne Stücke wie von Ludovico Einaudi, Yiruma und Adele, aber auch klassische Werke von Beethoven, Mozart und J. S. Bach zu hören sein. Alle Musikinteressierten sind herzlich zu diesem kostenlosen Konzert eingeladen. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

________________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Musik am Mittwoch mit der Musikschule „klangart“

Fotorecht: privat