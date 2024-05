Brilon: Beliebtes Karussel am Marktplatz neben dem Rathaus wieder frei gegeben

Karussell am Markt wieder frei gegeben

Die Stadt Brilon hat das beliebte Karussell in der „Bastion“ am Marktplatz neben dem Rathaus wieder in Betrieb genommen. Das Karussell musste im letzten Jahr aufgrund von Sicherheitsmängeln gesperrt werden. Da aufgrund des Alters keine Ersatzteile mehr zu bekommen waren, wurde das defekte Teil als Einzelanfertigung bestellt. Nach dem Wiederaufbau ist der Spielplatz wieder frei gegeben.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Fläche in der Bastion um eine öffentliche Spielfläche der Stadt Brilon handelt. Damit gelten hier die Nutzungsbedingungen für Spielplätze. Nach der ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt Brilon ist die Nutzung durch Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre und bis 22 Uhr erlaubt. Rauchen, Alkohol oder der Genuss anderer Rauschmittel ist auf dem Spielplatz untersagt!

____________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Foto: Stadt Brilon