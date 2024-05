Brilon: Neue Ausstellung im Museum Haus Hövener – Eröffnung am 11.05.2024 durch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch um 18:00 Uhr

Neue Ausstellung im Museum Haus Hövener – Griechische Szenen

Die Ausstellung wird am 11.5.2024 um 18.00 Uhr im Museum Haus Hövener, Am Markt 14 in Brilon durch Herrn Bürgermeister Christof Bartsch und Herrn Sparkassendirektor Jürgen Hillebrand eröffnet. Die Laudatio hält Herr Winfried Dickel, Vorsitzender des Briloner Heimatbundes. Musikalisch wird die Ausstellungseröffnung durch das Jazz-Duo Headphone Candy begleitet, das erst im letzten Jahr bei ihrem Auftritt in der Briloner Jazznacht für Furore gesorgt hat. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Museumsgarten statt. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung

11.5 – 30.6.2024

Museum Haus Hövener, Am Markt 14, 59929 Brilon Di, Mi, Do, Fr, Sa, So / 11.00 – 17.00 Uhr

Mo / geschlossen

___________________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung Kulturbüro Brilon Kultour

Bildunterschrift: Sparkassendirektor Jürgen Hillebrand Winfried Dickel, Vorsitzender des Briloner Heimatbundes Carsten Schlömer, Leiter des Museums Haus Hövener Thomas Mester, Leiter Brilon Kultur Carlo Sintermann, Kurator der Pitt Moog Sammlung Peter Wagner, Kurator der Pitt Moog Sammlung

Foto: Winfried Dickel